SRF-Korrespondentin Bettina Ramseier war in Berlin vor Ort. Sie hat beobachtet, was an der Demonstration lief – aber auch die Reaktionen im Internet im Auge behalten. «Es gab sehr viele empörte Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Und zwar nicht nur wegen der Ansichten der Demonstrierenden, sondern vor allem wegen deren Verhalten, da sie kein Abstand hielten und keine Masken trugen.»

Denn 90 Prozent der Deutschen hielten die Coronamassnahmen der Bundesregierung für sinnvoll und angemessen. «Sie halten sich dran im Sinne der Allgemeinheit. Deutschland ist bisher damit gut gefahren. Jetzt gibt es eine kleine, wenn auch sehr laute Minderheit, die tanzt der grossen Mehrheit auf der Nase herum.» Das werde sicher auch politisch noch zu reden geben.