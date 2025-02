Rachna Dhingra setzt sich seit Jahrzehnten für die Opfer der Katastrophe in Bhopal ein. Sie sagt: Die 337 Tonnen Sondermüll aus der verlassenen Pestizidfabrik von Union Carbide, die abtransportiert worden sind, stellten nur einen Bruchteil der Gesamtmenge dar. Zehntausende Tonnen verseuchter Erde lagerten noch immer in ungesicherten Gruben in und ausserhalb der Fabrik in Bhopal.

Das sei der Grund, warum auch das Grundwasser in der dichtbevölkerten Umgebung der Fabrik mit organischen Schadstoffen und Schwermetallen kontaminiert sei. Die 337 Tonnen, die in Pithampur verbrannt werden sollen, seien nur der Abfall, der an der Oberfläche lagerte. Ihn abzutransportieren und zu verbrennen, werde den Menschen in Bhopal nicht helfen – aber zusätzlichen Schaden in Pithampur anrichten.