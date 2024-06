Momentan findet der Hadsch, die alljährliche muslimische Pilgerfahrt nach Mekka, statt.

Dabei sind offenbar Hunderte Gläubige bei sengender Hitze ums Leben gekommen.

Über die genaue Zahl der Toten gibt es unterschiedliche Angaben.

Mindestens 550 Menschen seien bei der Pilgerfahrt, dem Hadsch, gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Diplomaten.

Die Agentur Reuters konnte diese Zahlen bisher nicht unabhängig bestätigen. Viele der Todesfälle seien auf die extreme Hitze zurückzuführen, teilten Familienangehörige in sozialen Medien mit. Andere Familien suchten weiterhin in saudischen Krankenhäusern nach vermissten Angehörigen.

51.8 Grad im Schatten

Das saudische Gesundheitsministerium sagte Reuters vor der Veröffentlichung zahlreicher Berichte über Todesfälle am Montag, die Behörden hätten keine ungewöhnlichen Todesfälle unter muslimischen Pilgern während der extrem hohen Temperaturen festgestellt. Das saudische Staatsfernsehen berichtete, die Temperaturen in der Grossen Moschee in Mekka seien am Montag auf 51.8 Grad Celsius im Schatten gestiegen. Mehr als 2700 Pilger seien wegen hitzebedingter Erkrankungen behandelt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit.

1 / 3 Legende: Die Pilgerinnen und Pilger schützen sich mit Regenschirmen vor der glühenden Hitze. Keystone/RAFIQ MAQBOOL 2 / 3 Legende: Tausende Menschen bei der Kaaba in der Grossen Moschee in Mekka. Die Kaaba bildet als «Haus Gottes» das zentrale Heiligtum des Islams. Keystone/RAFIQ MAQBOOL 3 / 3 Legende: Die riesige Zeltstadt für die Pilgerinnen und Pilger in Mina, in der Nähe der heiligen Stadt Mekka in Saudiarabien. Keystone/ RAFIQ MAQBOOL

Die Pilgerfahrt hatte am Freitag begonnen und endet am Mittwoch. Nach Angaben des saudischen Statistikamtes werden in diesem Jahr mehr als 1.8 Millionen Pilger erwartet. In den vergangenen 30 Jahren sind bei der Pilgerfahrt nach Saudi-Arabien Hunderte von Menschen bei Massenpaniken, Zeltbränden und anderen Unfällen ums Leben gekommen.

Die Pilgerfahrt nach Mekka ist eine einmalige Pflicht für alle Muslime, um die religiösen Riten zu vollziehen, die der Prophet Mohammed vor 14 Jahrhunderten seine Anhänger gelehrt hat.