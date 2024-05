3 / 5

Legende: Nach seinem Ausscheiden aus dem Militär im Jahr 1966 arbeitete Dwight beim US-amerikanischen IT- und Beratungsunternehmen IBM und gründete eine Baufirma, bevor er in den späten 1970er-Jahren einen Master-Abschluss in Bildhauerei erwarb. Seitdem hat er sich der Kunst verschrieben. Seine Skulpturen befassen sich mit der Geschichte der Schwarzen. Getty Images / Jemal Countess