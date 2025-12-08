Ein Erdbeben der Stärke 7.5 auf der Richterskala hat Japan erschüttert.

Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung für den Nordosten des Landes heraus.

Mittlerweile wurde diese wieder aufgehoben. Die Behörden warnen jedoch vor Nachbeben.

Kurz nach dieser Warnung wurde die Region von einem Nachbeben erschüttert, für die Bewohner habe jedoch keine Gefahr bestanden, berichtete der Fernsehsender NHK. In der Nacht hatte sich ein Beben der Stärke 7.5 vor der Küste der nördlichen Präfektur Aomori ereignet, das allerdings mit einer Tiefe von rund 54 Kilometern weit unter der Erdoberfläche lag.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Das Erdbeben hat diese Strasse in Tohoku zerstört. Bildquelle: Keystone/Kyodo News. 1 / 3 Legende: Das Erdbeben hat diese Strasse in Tohoku zerstört. Keystone/Kyodo News

Bild 2 von 3. In Aomori kam es zu diversen Bränden. Bildquelle: Keystone/Kyodo News. 2 / 3 Legende: In Aomori kam es zu diversen Bränden. Keystone/Kyodo News

Bild 3 von 3. Das Erdbeben der Stärke 7.5 sorgte zwar für ein Chaos in den Büros von Kyodo News. Zu einem Tsunami kam es jedoch nicht. Bildquelle: Keystone/Kyodo News. 3 / 3 Legende: Das Erdbeben der Stärke 7.5 sorgte zwar für ein Chaos in den Büros von Kyodo News. Zu einem Tsunami kam es jedoch nicht. Keystone/Kyodo News Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bislang gebe es Berichte über 30 Verletzte und einen Wohnhausbrand, teilte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit. Grössere Schäden gab es allem Anschein nach aber nicht.

Die meteorologische Behörde hatte zunächst vor bis zu drei Meter hohen Tsunami-Wellen gewarnt. Die höchste beobachtete Flutwelle erreichte die Küste der Präfektur Iwate mit einer Höhe von etwa 70 Zentimetern, bevor die Behörde die Warnung am Morgen für die ganze Region wieder aufhob.

Legende: Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bildete nach dem Erdbeben einen Krisenstab. Sie rief die Bewohner auf, wachsam zu bleiben. Reuters/Kyodo

Laut Experten könnte es in den nächsten Tagen aber zu einem noch stärkeren Beben kommen.