Ein starkes Erdbeben hat Japan erschüttert.

Die Stärke betrug 7.6 auf der Richterskala.

Die Behörden haben eine Tsunami-Warnung für den Nordosten des Landes herausgegeben.

Laut der japanischen Wetterbehörde (JMA) lag das Epizentrum des Bebens 80 Kilometer vor der Küste der Ortschaft Aomori im Norden des Landes in einer Tiefe von 50 Kilometern. Es werden Wellen bis drei Meter Höhe erwartet. Noch sind keine Berichte über Schäden bekannt. Die Warnung gilt für die Präfekturen Hokkaido, Aomori und Iwate.

Dem Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) zufolge könnten etwaige Wellen eine Bedrohung für Küsten in einer Entfernung von bis zu 1000 Kilometern von dem Epizentrum darstellen. Damit könnte auch Russland betroffen sein.

Eine erste Welle am Hafen von Mutsu Ogawara in Aomori war nach Angaben des JMA 40 Zentimeter hoch. Erste Überprüfungen von japanischen Atomkraftwerken ergaben den Betreibern zufolge keine Besonderheiten. So teilte Tohoku Electric Power mit, am AKW Onagawa gebe es keine Unregelmässigkeiten. Die japanische Regierung erklärte in einer ersten Stellungnahme, man sei dabei, sich einen Überblick zu verschaffen.