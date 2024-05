Legende: Auch die DDR wurde Geschichte. Keystone/Dieter Endlicher

Vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten sich 1949 – auch auf Druck der westlichen Siegermächte – die Länder der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone zu einem neuen deutschen Staat zusammengeschlossen, der Bundesrepublik Deutschland. Aus der sowjetischen Besatzungszone ging im Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR) hervor.

Das von Frankreich verwaltete Saarland trat erst 1957 der Bundesrepublik bei. Seit dem Beitritt der fünf ostdeutschen Bundesländer – also dem Gebiet der damaligen DDR – am 3. Oktober 1990 ist die deutsche Einheit vollendet. In diesem Jahr wird auch an den 35. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR und den Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 erinnert.