In den USA ist der langjährige frühere Direktor des FBI, Robert Mueller, gestorben.

Das berichten der US-Sender MS Now und die «New York Times», die sich auf die Familie berufen.

Mueller wurde 81 Jahre alt. Zur Todesursache gibt es bisher keine Angaben, allerdings war bekannt, dass er an Parkinson litt.

Trump schrieb in einer ersten Reaktion nach Muellers Tod auf Truth Social: «Gut, ich bin froh, dass er tot ist. Er kann unschuldigen Menschen nicht mehr schaden!». Als Sonderermittler hatte Mueller von 2017 bis 2019 eine mögliche Einmischung Russlands bei der US-Wahl 2016 zugunsten Trumps untersucht – zum Ärger des Präsidenten.

Legende: Robert Mueller war über ein Jahrzehnt an der Spitze des Geheimdiensts FBI – und später Sonderermittler. (2019) Reuters / Jonathan Ernst

Mueller hatte jedoch keine Belege dafür gefunden, dass es vor der Wahl Geheimabsprachen zwischen dem Trump-Wahlkampfteam und Vertretern Russlands gegeben habe.

Die Krankheit Parkinson Box aufklappen Box zuklappen Die langsam fortschreitende Erkrankung Parkinson lässt Zellen im Gehirn sterben, die den Botenstoff Dopamin produzieren, mit dessen Hilfe der Körper Bewegungen steuert. Bei Betroffenen ist Zittern eine typische Folge.

Eine Behinderung der Ermittlungen der Justiz durch Trump schloss Mueller nicht aus. Dennoch wertete Trump den Bericht als Entlastung – die Ermittlungen bezeichnete er immer wieder als «Hexenjagd».