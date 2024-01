Terrormiliz IS bekennt sich zu Anschlag in Iran

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zum verheerenden Anschlag in der iranischen Stadt Kerman bekannt. Das erklärte die Gruppe über ihre üblichen Propaganda-Kanäle.

Die Schweiz hat die Anschläge in Iran verurteilt. Das Aussendepartement in Bern zeigte sich in einer Mitteilung «bestürzt über die hohe Zahl an Toten und Verletzten».

Am Mittwoch waren nach Explosionen in Kerman 84 Menschen getötet und 284 verletzt worden.

Zwei Attentäter hätten am Mittwoch anlässlich des Todestags des iranischen Generals Ghassem Soleimani während der Trauerveranstaltungen ihre Sprengstoffgürtel gezündet, hiess es in einer Mitteilung des IS.

Zuvor hatten staatliche Medien in Iran berichtet, dass eine der zwei verheerenden Explosionen in Iran durch einen Selbstmordattentäter verursacht worden sei. Dies habe unter anderem die Auswertung von Videoüberwachung ergeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna auf Telegram unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus der Stadt Kerman.

Die Hintergründe der zweiten Explosion seien noch nicht abschliessend geklärt. Vermutet wurde auch dort ein Selbstmordanschlag.

Bei dem Anschlag nahe der Grabstätte Soleimanis wurden durch zwei gewaltigen Explosionen 84 Menschen in den Tod gerissen und 284 verletzt. Es war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

Der IS betrachtet die in Iran vorherrschende schiitische Bevölkerungsmehrheit als Abtrünnige des Islams und verachtet sie. Die Schia, die kleinere der beiden grossen Strömungen im Islam, ist Staatsreligion der Islamischen Republik. Ein regionaler Ableger des IS ist im Nachbarland Afghanistan aktiv, wo die Gruppe Nahe Pakistan eine «Provinz» namens IS-Chorasan errichten will.

Schweiz verurteilt Anschläge

Die Schweiz hatte zuvor die Anschläge in Iran verurteilt. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien», heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf dem Kurznachrichtenportal X. Die Schweiz verurteile «die Anschläge in Kerman aufs Schärfste».