Was ist passiert? In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat sich am Dienstagabend eine Explosion ereignet. Gemäss Agenturberichten handelte sich um einen Raketenangriff durch eine Drohne. Dabei soll Saleh al-Aruri, ein führendes Mitglied der islamistischen Hamas, getötet worden sein. Das sagen Vertreter der Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Insgesamt seien sieben Menschen beim Angriff umgekommen.

Legende: Einsatzkräfte suchen nach der Explosion Überlebende in den Trümmern des Wohnhauses. Keystone/AP Photo/Hussein Malla

Wer ist al-Aruri? Bei dem getöteten Anführer handelt es sich um den Vize-Leiter des Politbüros der Hamas. Er gilt damit als Nummer Zwei in der politischen Führung. Israel sah ihn als Drahtzieher von Anschlägen im Westjordanland. Er galt darum schon länger als mögliches Anschlagsziel. Ausserdem spielte er eine wichtige Rolle in den Beziehungen zwischen der Hamas und der Hisbollah. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah traf er mehrere Male.

Legende: Saleh al-Aruri, Vize-Leiter des Politbüros der Hamas, bei einer Rede in Ägypten im Oktober 2017. Keystone/EPA/MOHAMED HOSSAM

Wer verantwortet den Anschlag? Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Die radikal-islamische Hamas gab umgehend Israel die Schuld. Auch der libanesische Ministerpräsident Nadschib Mikati machte Israel für den Anschlag verantwortlich. Er sprach von einem «israelischen Verbrechen». Es werde versucht, Libanon in den Krieg hineinzuziehen.

Das sagt Israel: Israel übernimmt keine Verantwortung für die Tötung al-Aruris, wie der Sicherheitsberater der israelischen Regierung betonte. «Wer auch immer das getan hat, es muss klar sein, dass dies keine Attacke auf den libanesischen Staat war. Es war nicht einmal eine Attacke auf die Hisbollah», sagte Mark Regev dem US-Fernsehsender MSNBC. Es sei ein chirurgischer Schlag gegen die Hamas-Führung gewesen.

So reagieren die Feinde Israels: Die libanesische Hisbollah-Miliz kündigte an, dass der Anschlag auf al-Aruri nicht ohne Folgen bleiben werde. Die iranische Regierung, die beide radikal-islamischen Gruppierungen unterstützt, erklärte, der Tod al-Aruris werde nicht nur den Kampf im Gazastreifen gegen «zionistische Besatzer», sondern auch in der Region neu entfachen.

So reagiert Israel auf die Drohungen? Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, antwortete auf die Frage, ob Israel hinter dem Angriff stecke, lediglich: «Wir sind darauf konzentriert, Hamas zu töten.» Er teilte mit, das Militär sei in sehr hoher Alarmbereitschaft, um auf mögliche Racheakte zu reagieren.

Reaktion aus Frankreich: Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte die israelische Regierung auf, «jedes eskalierende Verhalten, insbesondere im Libanon, zu vermeiden». Das teilte der Élyséepalast in Paris am Dienstagabend nach einem Telefonat Macrons mit Benny Gantz, dem Minister in Israels Kriegskabinett, Medienberichten zufolge mit. Frankreich werde diese Botschaften der Zurückhaltung weiterhin an alle direkt oder indirekt beteiligten Akteure in dem Gebiet weitergeben, hiess es.