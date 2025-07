Einschätzungen von Fredy Gsteiger, diplomatischer Korrespondent bei SRF. «Weltweit gibt es mehr kriegerische Konflikte und damit mehr humanitäre Not. Gleichzeitig schwinden die Mittel für humanitäre Hilfe, nicht nur beim IKRK, auch bei der UNO-Nothilfeorganisation Ocha und anderen Hilfsorganisationen.

Der Hauptgrund ist, dass wichtige Geldgeber wie die USA, Grossbritannien, Deutschland und etliche andere ihre Ausgaben für Entwicklungs- und humanitäre Hilfe kürzen. Sie brauchen mehr Geld für Verteidigung, für Rüstung.

Das Problem: Im humanitären Bereich besteht seit langem ein Klumpenrisiko. Einige wenige, fast ausschliesslich westliche Länder finanzieren die Nothilfe. Andere, etwa die UNO-Vetomächte China und Indien sowie wohlhabende Länder in Südostasien oder die arabischen Golfstaaten leisten vergleichsweise wenig. Das IKRK, aber auch die UNO, versuchen seit Jahren, sie stärker in die Pflicht zu nehmen. Bisher mit mässigem Erfolg.

Bei derart grossen Sparrunden wie jetzt beim IKRK reicht es nicht, effizienter zu arbeiten oder die Administration zu verkleinern. Es trifft auch humanitäre Operationen im Terrain, also in den Konfliktgebieten.

Für das IKRK heisst das: Man muss und will sich konzentrieren auf Aufgaben, wo das Rote Kreuz – gestützt auf die Genfer Konventionen – exklusiv tätig ist: etwa bei Gefangenenbesuchen und in Konflikten, wo die Neutralität des IKRK entscheidend ist. Aus anderen Tätigkeiten, darunter solchen im Grenzbereich zwischen humanitärer und Entwicklungshilfe, zieht man sich zurück. Und hofft dabei, dass andere Akteure in die Bresche springen.»