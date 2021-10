Bereits bei ihrem ersten Gipfel 2005 stellte Angela Merkel ihr Talent als Krisenmanagerin unter Beweis. Es ging damals um den EU-Finanzplan für die Jahre 2007 bis 2013, als Merkel erfolgreich zwischen Frankreichs Präsident Jacques Chirac und dem britischen Premierminister Tony Blair verhandelte.

Danach folgten die Weltfinanzkrise 2007, die Euro-Krise ab 2010, die Flüchtlingskrise 2015 sowie der Brexit und nicht zuletzt die Corona-Pandemie, in denen sie als Moderatorin auf der europäischen Bühne fungierte.

Als Visionärin wird sie jedoch nicht in die europäische Geschichte eingehen. Denn die EU steht am Ende ihrer Ära an einem Scheideweg: Vorwärts zu immer mehr Gemeinsamkeit in Europa, wie es Gründerstaaten wie Deutschland und Frankreich wollen. Oder zurück zu mehr Nationalstaatlichkeit, wie es Länder wie Polen und Ungarn anstreben.