Die Impfpflicht ist die Peitsche, mit der die österreichische Regierung die Impfquote – die übrigens höher ist als jene in der Schweiz – hochtreiben möchte. Zu diesem Zweck greift sie aber auch zum Zuckerbrot, und zwar massiv. Wer sich impft, dem winkt Bares. Über eine Lotterie lässt Österreich rund eine Milliarde Euro an Geimpfte verteilen, in Form von Gutscheinen. Es soll sichergestellt werden, dass dieses Geld den heimischen Läden oder Gaststätten zufliesst, und nicht dem ausländischen Internethandel.