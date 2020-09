Elternurlaub in Schweden: Nach über 40 Jahren völlig unbestritten

Bald stimmt die Schweiz über den Vaterschaftsurlaub ab. Wer das in Schweden erzählt, erntet erstaunte Blicke. Kein Wunder: 40 Jahre, nachdem der Elternurlaub den Mutterschaftsurlaub ersetzt hat, gehört er in dem Land schlicht dazu, gilt als Erfolgsgeschichte und wird nicht mehr hinterfragt.

480 Tage Elternurlaub

Wer mit HR-Personal von schwedischen Grossfirmen wie Spotify, Ericsson oder H&M spricht, hört nur eines: Es funktioniert. Diese global tätigen Firmen gewähren inzwischen sogar in ihren Auslandsniederlassungen teils weit grosszügigere Elternurlaube als lokal üblich – und machen damit bei der Rekrutierung von Arbeitskräften offenbar beste Erfahrungen.

In Schweden darf man bis zu 480 Tage Elternurlaub beziehen, also rund 16 Monate. Davon stehen jedem Elternteil 240 Tage zur Verfügung. Man kann die Tage frei beziehen in den ersten Lebensjahren des Kindes. Für jeden Elternteil sind allerdings je 90 Tage fix reserviert – das heisst, man kann sie nicht dem anderen Elternteil überlassen.

Legende: Auch in Schweden bezogen und beziehen lange nicht alle Männer den Elternurlaub. Keystone

Die Vergütung über die ganze Zeit hinweg beträgt jeweils 80 Prozent des letzten Lohnes. Sie ist staatlich finanziert – das ist möglich, weil die Steuerbelastung in Schweden je nach Einkommen zwischen 30 und 50 Prozent des Lohns beträgt.

Frauen entscheiden sich für deutlich längeren Urlaub

Auch in Schweden bezogen und beziehen lange nicht alle Männer den Elternurlaub – oder sie beziehen nur einen Bruchteil dessen, was sie dürften. Die Frauen entscheiden sich für einen deutlich längeren Urlaub. Erst mit dem Ausbau, auch von neuen Bedingungen und neuen Anreizen, hat der Elternurlaub langsam zu mehr Gleichstellung nicht nur bei der Familienarbeit geführt, sondern auch am Arbeitsplatz.

Bei der Anstellung von neuem Personal wissen die Personalchefs inzwischen: Ob ihnen ein Bewerber oder Bewerberin gegenübersitzt – sie müssen mit einem Ausfall über Monate rechnen, vor allem in der Hauptstadtregion Stockholm. Auf dem Land ist das viel weniger der Fall. So beziehen in Schweden auch heute im Durchschnitt nicht mehr als 30 Prozent der Männer den Elternurlaub.

Alles kein Problem? Nicht ganz. Wie Erik Ageberg, Sozialversicherungsexperte des schwedischen KMU-Verbands «Företagarna», sagt, kann es für kleine Firmen in der Praxis durchaus zum grossen Problem werden, wenn von einem kleinen Team viele fehlen. «Relativ gesehen sind die Kosten höher, ökonomisch und auch sonst. Es ist für kleine Firmen schwieriger, einen Ersatz zu finden. Wenn einer von vier den Urlaub bezieht, dann sind das 25 Prozent. 25 Prozent zu ersetzen ist da klar schwieriger als etwa bei Volvo.» Doch seien die Unternehmer meist kreativ bei der Lösungsfindung.

Selbstständige im Nachteil

Kompliziert ist es mit dem Bezug des Elternurlaubs auch für die Selbstständigen: Bleibt ein Coiffeur mehrere Monate weg, muss er befürchten, dass seine Kunden weg sind. GAV-Verträge mit Elternurlaubs-Zulagen auch seitens der Arbeitgeber schaffen ein Stück weit Abhilfe.

So oder so, der Elternurlaub bleibt unbestritten. Oder wie Erik Ageberg sagt: «Die Lage ist klar: Man hat in Schweden das Recht auf einen Elternurlaub, da gibt’s nichts daran zu rütteln.»