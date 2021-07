Nach Angaben eines Grenzschutzsprechers sollen Soldaten beim Kurort Druskininkai in der Nähe des Dreiländerecks zu Belarus und Polen die Barriere errichten. Die Länge dieses Grenzabschnitts betrage 30 Kilometer, sagte er laut Agentur BNS in Vilnius.

Der erste Abschnitt des Zauns sei 500 Meter lang, 1.80 Meter hoch und bestehe aus Stacheldraht, teilte derweil eine litauische Militär-Sprecherin mit.

Das EU-Land Litauen hatte das Vorhaben am Mittwoch angekündigt. Es sollten auch Soldaten eingesetzt werden, um die illegale Einreise von Migranten aus dem Nachbarland zu verhindern.