Maria Branyas galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt.

Im Alter von 117 Jahren ist die Spanierin gestorben, so ihre Familie auf X.

Branyas sei in einem Heim im katalanischen Olot – circa einhundert Kilometer nordöstlich von Barcelona – so gestorben, «wie sie es wollte: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen», hiess es in der Mitteilung er Familie.

Branyas war in ganz Spanien als «Super Àvia» (katalanisch für «Super-Oma») bekannt. Die am 4. März 1907 geborene Frau überlebte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unter anderem die beiden Weltkriege, den Spanischen Bürgerkrieg zwischen 1936 und 1939 und die Spanische Grippe (1918 bis 1920) – sowie zuletzt auch die Corona-Pandemie.

Legende: Branyas wurde zum Geburtstag unter anderem vom Regionalpräsidenten Kataloniens, Pere Aragonés, in ihrem Heim in Olot besucht. Wikimedia/Xavier Dengra

«Weint nicht um mich, ich mag keine Tränen. Und vor allem: Habt kein Mitleid mit mir. Wohin ich auch gehe, ich werde glücklich sein», habe sie kurz vor ihrem Ableben gesagt. Die Familie betonte, man werde sie immer in Erinnerung behalten und vor allem ihre Ratschläge und ihre Gutherzigkeit vermissen.

Titel geht nun wohl nach Japan Box aufklappen Box zuklappen Nach Informationen der Organisation Guinness World Records war die Katalanin seit Januar 2023 (nach dem Tod der französischen Ordensfrau Lucile Randon im Alter von 118 Jahren) der älteste lebende Mensch der Welt. Es wird erwartet, dass Guinness nun der 116 Jahre alten Japanerin Tomiko Itooka (geboren am 23. Mai 1908) bald offiziell diesen Titel verleiht. Vom Rekord von Jeanne Calment sind sie alle allerdings weit entfernt: Die französische Ordensfrau lebte nach den Guinness-Erfassungen zwischen 1875 und 1997 ganze 122 Jahre und 164 Tage. Der Mann, der am längsten gelebt hat, war demnach der Japaner Jiroemon Kimura, der 2013 mit 116 Jahren und 54 Tagen starb.