Kenia und die USA verhandeln derzeit über ein Freihandelsabkommen. Darin wird festgehalten, dass in Kenia keine Israel-Boykotte erlaubt sein sollen und dass Israel beim Handel nicht benachteiligt werden darf.

Dies kritisiert Leonard Wanyama, der die Verhandlungen für die Organisation «East African Tax and Governance Network» beobachtet. «Die Israelfrage sollte nicht Teil dieses Abkommens sein. Es wäre ehrlicher, wenn Israel seine Anliegen mit uns direkt verhandeln würde, und nicht über Umwege.» Aus Sicht von Wanyama ist es rechtswidrig, israelkritische Initiativen in der kenianischen Gesellschaft via Freihandelsabkommen zu untersagen.

Der US-Botschafter in Kenia teilte mit, die Israelklausel sei Teil aller US-Freihandelsabkommen. Kenia hat grundsätzlich gute Beziehungen zu Israel.