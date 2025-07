In den vergangenen Jahren infizierten sich immer weniger Menschen mit dem HI-Virus, auch dort, wo die Last am grössten ist: in den Ländern im südöstlichen Afrika.

1.3 Millionen Neuansteckungen mit HIV waren es im letzten Jahr weltweit. Ohne die Hilfe der USA, des bisher mit Abstand grössten Geldgebers, rechnet die UNO mit zusätzlich sechs Millionen Ansteckungen – hauptsächlich bei jungen Frauen.