Unter falschem Namen ist der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles beim 51. Berlin-Marathon angetreten – und hat bei Wärme und Schwüle eine glänzende Zeit abgeliefert.

Der 31-Jährige absolvierte die 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt trotz der schweren äusseren Bedingungen in 2:59:13 Stunden.

Eine Zeit unter drei Stunden ist das grosse Ziel vieler ambitionierter Hobbyläufer.

Die Veranstalter bestätigten die Teilnahme von Styles, der als Mitglied der gecasteten Boyband One Direction berühmt wurde und 2017 seine Solo-Karriere startete. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» aus Berlin berichtet, dass er unter dem Pseudonym Sted Sarandos unterwegs war.

Styles hatte die Startnummer 31261 und lief mit einer Sonnenbrille und einer Art Stirnband, wie auf einem Foto der Veranstalter zu sehen war. Er war nicht der einzige prominente Teilnehmer.

Der deutsche Ex-Fussball-Weltmeister André Schürrle, der nach Ende seiner Profikarriere bei Laufveranstaltungen unterwegs ist, kam nach 3:21:25 Stunden ins Ziel. Der frühere Fussballprofi von Union Berlin, Felix Kroos, hatte es nach 4:28:23 Stunden durch die spätsommerliche Wärme geschafft.