Legende: Reuters

Der 2015 an die Macht gekommene Magufuli hatte die Gefahr durch das Coronavirus in Tansania lange heruntergespielt und mit provokanten und zweifelhaften Aussagen weltweit für Kritik gesorgt. Er stellte die Glaubwürdigkeit von Corona-Tests infrage und empfahl Gebete und Dampfbäder. Magufuli forderte das Gesundheitsministerium zur Vorsicht mit den im Ausland entwickelten Impfstoffen auf und stellte infrage, wie sie so schnell hätten entwickelt werden können. Neuinfektionszahlen veröffentlichte das Land mit 58 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern schon seit Mai 2020 nicht mehr. Immer wieder rief die Weltgesundheitsorganisation Tansania auf, den Kampf gegen das Coronavirus zu verstärken. (sda)