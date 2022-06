Beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden offenbar immer wieder auch gezielt Kulturgüter zerstört. Vor Wochen traf es ein kleines Museum nahe Kiew mit Werken der im ganzen Land verehrten Volksmalerin Maria Prymatschenko. Einige Bilder konnten vor dem Feuer gerettet werden. Der Schutz der vielen Sammlungen und Kulturstätten sei eine schwer lösbare Riesenaufgabe, sagt die ukrainische Archäologin Marta Andriiovych an der Universität Bern.

Die Archäologin Marta Andriiovych stammt aus der Ukraine und forscht am Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern.

SRF News: Wie gross ist Ihre Sorge um die ukrainischen Kulturgüter

Marta Andriiovych: Ich bin sehr besorgt um unser kulturelles Erbe. Einerseits geht es um die Sammlungen der Museen in den bereits von der russischen Armee besetzten Gebieten. Anderseits sind da die architektonischen Stätten. Die Urkaine birgt reiche Kulturschätze aus dem 19. Jahrhundert, die jetzt durch Bomben in Gefahr sind. Das gilt auch für Gebiete, wo noch keine Grabungen angefangen haben. Wir könnten sehr viele Informationen verlieren.