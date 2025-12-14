Ein Angriff auf eine jüdische Feier erschüttert Australien und sorgt weltweit für Entsetzen. Der Überblick.

Tote nach Schüssen am Bondi Beach: Was bisher bekannt ist

Das ist passiert: Mindestens zwei Personen begannen am Sonntagabend gegen 18:47 Uhr (Ortszeit) am beliebten Strand Bondi Beach in der australischen Metropole Sydney auf Menschen zu schiessen. Vor Ort fand eine Chanukka-Feier der jüdischen Gemeinschaft statt.

Die Opfer: Bei dem Angriff sind mindestens 11 Menschen getötet worden – auch einer der Angreifer ist laut Behörden tot. Etwa 30 Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Die Verletzten kamen in Spitäler.

Die Täter: Nach Polizeiangaben wurde einer der mutmasslichen Schützen getötet, eine zweite verdächtige Person befindet sich in kritischem Zustand. Die Sicherheitskräfte prüfen, ob es einen dritten Schützen gab. Näheres zur Identität der Personen war nicht umgehend bekannt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Ein kleiner Weihnachtsbaum steht im Mittelpunkt eines verlassenen Picknicks am Bondi Beach. Bildquelle: AP Photo/Mark Baker. 1 / 6 Legende: Ein kleiner Weihnachtsbaum steht im Mittelpunkt eines verlassenen Picknicks am Bondi Beach. AP Photo/Mark Baker

Bild 2 von 6. Das Sunset Cinema im Bondi Pavilion, nachdem die Besucherinnen und Besucher evakuiert worden waren. Bildquelle: Keystone/EPA/JEREMY PIPER. 2 / 6 Legende: Das Sunset Cinema im Bondi Pavilion, nachdem die Besucherinnen und Besucher evakuiert worden waren. Keystone/EPA/JEREMY PIPER

Bild 3 von 6. Verletzte Personen wurden in umliegende Spitäler gefahren. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mark Baker. 3 / 6 Legende: Verletzte Personen wurden in umliegende Spitäler gefahren. Keystone/AP Photo/Mark Baker

Bild 4 von 6. Die Fassungslosigkeit und Betroffenheit in der jüdischen Gemeinschaft in Australien ist gross. Bildquelle: ReutersAAP/Mick Tsikas. 4 / 6 Legende: Die Fassungslosigkeit und Betroffenheit in der jüdischen Gemeinschaft in Australien ist gross. ReutersAAP/Mick Tsikas

Bild 5 von 6. Ein Polizist und Passanten nach den Schüssen am Bondi Beach. Bildquelle: Keystone/ EPA/JEREMY PIPER. 5 / 6 Legende: Ein Polizist und Passanten nach den Schüssen am Bondi Beach. Keystone/ EPA/JEREMY PIPER

Bild 6 von 6. Sicherheitskräfte in der Nähe des Tatorts. Bildquelle: IMAGO/AAP. 6 / 6 Legende: Sicherheitskräfte in der Nähe des Tatorts. IMAGO/AAP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der «Held»: Ein verifiziertes Video (siehe unten) zeigt einen Mann, der während des Anschlags einem der Angreifer zunächst von hinten auf den Rücken springt. Nach einem kurzen Gerangel nimmt er ihm das Gewehr ab. Der Mann, der zuvor mit dem Gewehr geschossen hatte, taumelt daraufhin zurück, kann jedoch entkommen. Der Passant wird in der australischen Öffentlichkeit als Held gefeiert. Der Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, bezeichnete die Entwaffnung des Schützen als «die unglaublichste Szene, die ich je gesehen habe».

Reaktionen in Australien: «Wenn wir auf diese Weise gezielt angegriffen wurden, dann hat das ein Ausmass, das sich keiner von uns je hätte vorstellen können», so Alex Ryvchin, einer der Leiter des Exekutivrats des australischen Judentums, gegenüber dem Sender Sky News. Auch islamische Vereinigungen in Australien verurteilen das Attentat: «Die Schuldigen müssen mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden», teilt der «Australian National Imams Council» mit. «Dies ist ein gezielter Angriff auf jüdische Australier am ersten Tag von Chanukka, der eigentlich ein Tag der Freude sein sollte, ein Fest des Glaubens», so Premierminister Anthony Albanese. «In diesem dunklen Moment für unser Land arbeiten unsere Polizei und Sicherheitsbehörden daran, alle Personen zu ermitteln, die mit dieser Abscheulichkeit in Verbindung stehen.»

Antisemitismus in Australien: Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 kommt es in Australien zu einer Zunahme antisemitischer Vorfälle. Die Angriffe reichen von Graffiti über Drohungen bis hin zu mehreren Brandanschlägen – darunter einer auf die Synagoge in Melbourne im Dezember 2024.

Internationale Reaktionen: Israels Präsident Izchak Herzog sprach von «niederträchtigen Terroristen». Aussenminister Gideon Saar sieht einen Zusammenhang mit antisemitischen Ausschreitungen in Australien. US-Aussenminister Marco Rubio reagierte: «Antisemitismus hat in dieser Welt keinen Platz.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat den Anschlag ebenfalls verurteilt: Die Schweiz solidarisiere sich mit den Opfern und lehne jede Form von Gewalt, Antisemitismus und Hass entschieden ab.