Das ist passiert: Mindestens zwei Personen begannen am Sonntagabend gegen 18:47 Uhr (Ortszeit) am beliebten Strand Bondi Beach in der australischen Metropole Sydney auf Menschen zu schiessen. Vor Ort fand eine Chanukka-Feier der jüdischen Gemeinschaft statt.
Die Opfer: Bei dem Angriff sind mindestens 11 Menschen getötet worden – auch einer der Angreifer ist laut Behörden tot. Etwa 30 Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Die Verletzten kamen in Spitäler.
Die Täter: Nach Polizeiangaben wurde einer der mutmasslichen Schützen getötet, eine zweite verdächtige Person befindet sich in kritischem Zustand. Die Sicherheitskräfte prüfen, ob es einen dritten Schützen gab. Näheres zur Identität der Personen war nicht umgehend bekannt.
Bild 1 von 6. Ein kleiner Weihnachtsbaum steht im Mittelpunkt eines verlassenen Picknicks am Bondi Beach. Bildquelle: AP Photo/Mark Baker.
Bild 2 von 6. Das Sunset Cinema im Bondi Pavilion, nachdem die Besucherinnen und Besucher evakuiert worden waren. Bildquelle: Keystone/EPA/JEREMY PIPER.
Bild 3 von 6. Verletzte Personen wurden in umliegende Spitäler gefahren. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mark Baker.
Bild 4 von 6. Die Fassungslosigkeit und Betroffenheit in der jüdischen Gemeinschaft in Australien ist gross. Bildquelle: ReutersAAP/Mick Tsikas.
Bild 5 von 6. Ein Polizist und Passanten nach den Schüssen am Bondi Beach. Bildquelle: Keystone/ EPA/JEREMY PIPER.
Bild 6 von 6. Sicherheitskräfte in der Nähe des Tatorts. Bildquelle: IMAGO/AAP.
Der «Held»: Ein verifiziertes Video (siehe unten) zeigt einen Mann, der während des Anschlags einem der Angreifer zunächst von hinten auf den Rücken springt. Nach einem kurzen Gerangel nimmt er ihm das Gewehr ab. Der Mann, der zuvor mit dem Gewehr geschossen hatte, taumelt daraufhin zurück, kann jedoch entkommen. Der Passant wird in der australischen Öffentlichkeit als Held gefeiert. Der Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, bezeichnete die Entwaffnung des Schützen als «die unglaublichste Szene, die ich je gesehen habe».
Reaktionen in Australien: «Wenn wir auf diese Weise gezielt angegriffen wurden, dann hat das ein Ausmass, das sich keiner von uns je hätte vorstellen können», so Alex Ryvchin, einer der Leiter des Exekutivrats des australischen Judentums, gegenüber dem Sender Sky News. Auch islamische Vereinigungen in Australien verurteilen das Attentat: «Die Schuldigen müssen mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden», teilt der «Australian National Imams Council» mit. «Dies ist ein gezielter Angriff auf jüdische Australier am ersten Tag von Chanukka, der eigentlich ein Tag der Freude sein sollte, ein Fest des Glaubens», so Premierminister Anthony Albanese. «In diesem dunklen Moment für unser Land arbeiten unsere Polizei und Sicherheitsbehörden daran, alle Personen zu ermitteln, die mit dieser Abscheulichkeit in Verbindung stehen.»
Antisemitismus in Australien: Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 kommt es in Australien zu einer Zunahme antisemitischer Vorfälle. Die Angriffe reichen von Graffiti über Drohungen bis hin zu mehreren Brandanschlägen – darunter einer auf die Synagoge in Melbourne im Dezember 2024.
Internationale Reaktionen: Israels Präsident Izchak Herzog sprach von «niederträchtigen Terroristen». Aussenminister Gideon Saar sieht einen Zusammenhang mit antisemitischen Ausschreitungen in Australien. US-Aussenminister Marco Rubio reagierte: «Antisemitismus hat in dieser Welt keinen Platz.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat den Anschlag ebenfalls verurteilt: Die Schweiz solidarisiere sich mit den Opfern und lehne jede Form von Gewalt, Antisemitismus und Hass entschieden ab.
Extremismus-Fachredaktor: «Tat wirft Schatten auf Lichterfest»
Daniel Glaus: «Dunkelheit statt Licht: Der Terroranschlag gegen jüdische Familien in Australien wirft einen langen Schatten auf Chanukka, das Lichterfest, das Jüdinnen und Juden dieser Tage weltweit feiern wollten. Einmal mehr fragen sich viele, wie sicher sie noch sind. Panzerglas und Wachpersonal ist in Synagogen und jüdischen Schulen teils seit Jahrzehnten Alltag, doch seit gut zwei Jahren haben in etlichen Ländern Beleidigungen, Drohungen und tätliche Angriffe massiv zugenommen. Auch kam es zu Brandanschlägen gegen Synagogen. Und im Mai wurden in Washington D.C. zwei Menschen vor dem jüdischen Museum erschossen.
Die Konsequenz dieser Entwicklung ist auch in der Schweiz in Umfragen bestätigt: Jüdinnen und Juden ziehen sich zurück. Meiden die Innenstadt, wenn Proteste angekündigt sind. Man versteckt die Davidstern-Halskette. Vermeidet, öffentlich Hebräisch zu sprechen.
‹Chanukah by the Sea 2025›, das Lichterfest am Bondi-Strand in Sydney, war das Gegenteil: Eine Feier im öffentlichen Raum, wie es selbstverständlich sein sollte. Das nutzten die Täter aus. Die Toten, Verletzten und Traumatisierten des Anschlags sind die ersten Opfer davon. Betroffen sind aber auch all jene Menschen weltweit, deren Alltag zunehmend von Angst beschlichen wird.»