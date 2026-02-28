- Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. Das teilte der israelische Verteidigungsminister am Samstag mit.
- Iranischen Medien zufolge waren in Teheran Explosionen zu hören.
- Der Militärschlag gegen den Iran wurde offenbar mit den USA abgestimmt.
- Die Lage präsentiert sich unübersichtlich.
Themen in diesem Liveticker
- Explosionen in weiteren iranischen Städten
- Ajatollah Chamenei an sicheren Ort gebracht
- Israelischer Militärschlag gegen Iran mit USA abgestimmt
- Luftalarm in Israel wegen möglichem iranischen Gegenschlag
- Israel greift den Iran an
