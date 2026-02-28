 Zum Inhalt springen

Angriffe über Nacht Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet

28.02.2026, 07:38

  • Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. Das teilte der israelische Verteidigungsminister am Samstag mit.
  • Iranischen Medien zufolge waren in Teheran Explosionen zu hören.
  • Der Militärschlag gegen den Iran wurde offenbar mit den USA abgestimmt.
  • Die Lage präsentiert sich unübersichtlich.

  • Explosionen in weiteren iranischen Städten
  • Ajatollah Chamenei an sicheren Ort gebracht
  • Israelischer Militärschlag gegen Iran mit USA abgestimmt
  • Luftalarm in Israel wegen möglichem iranischen Gegenschlag
  • Israel greift den Iran an
  • Willkommen zum Liveticker

