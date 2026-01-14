Die Zahl der Toten im Iran hat 2500 überschritten. Dies wurde bekannt, als wieder eine Verbindung ins Ausland stand.

Steigende Anzahl Opfer: Die Zahl der Todesopfer im Iran stieg am frühen Mittwoch auf mindestens 2571, wie die in den USA ansässige Aktivistengruppe «News Agency» berichtete. Dies übertrifft bei weitem die Zahl der Todesopfer aller anderen Proteste im Land in den letzten Jahre. Das Staatsfernsehen bestätigte erstmals offiziell die Todesfälle und zitierte einen Beamten mit den Worten, das Land habe «viele Märtyrer».

Das sagt Donald Trump: «Wir werden sehr hart reagieren», sagte der US-Präsident dem TV-Sender CBS News in Detroit. Näher führte Trump die Drohung nicht aus. Die iranische Justiz hatte zuvor die ersten Protestteilnehmer vor Gericht gestellt. Die Menschen­rechts­organisation Amnesty International warnte, dass bereits heute das erste Todesurteil vollstreckt werden könnte. «Falls sie das machen, werden wir sehr entschlossen handeln», so Trump.

Berichte: Trump wurde von Angriff abgeraten Box aufklappen Box zuklappen Israelische und arabische Regierungsvertreter sollen Trumps Regierung nach Informationen des US-Senders NBC News nahegelegt haben, vorerst von einem Angriff auf den Iran abzusehen. Sie seien der Ansicht, dass die Führung in Teheran möglicherweise noch nicht ausreichend geschwächt ist, um durch einen US-Angriff gestürzt zu werden, berichtete der Sender. Er berief sich auf einen amtierenden und einen ehemaligen US-Beamten, eine mit Israels Überlegungen vertraute Person sowie zwei arabische Regierungsvertreter. Einige würden es vorziehen, abzuwarten, bis die Führung in Teheran noch stärker unter Druck gerät, hiess es. Die Lage im Iran entwickle sich rasch. Die Stabilität des Regimes könne sich schnell in die eine oder andere Richtung verändern. Das «Wall Street Journal» berichtete, Irans arabische Rivalen hätten sich bei der US-Regierung gegen einen Angriff auf Teheran ausgesprochen. Hinter den Kulissen hätten Saudi-Arabien, Oman und Katar das Weisse Haus gewarnt, dass ein Versuch, die iranische Führung zu stürzen, die Ölmärkte erschüttern und letztlich der US-Wirtschaft schaden würde, wurden arabische Beamte zitiert. Vor allem fürchteten sie Auswirkungen in den eigenen Ländern.

Das sagt das iranische Regime: Ali Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, reagierte mit folgenden Worten auf die Äusserungen des US-Präsidenten: «Wir nennen die Namen der Hauptmörder des iranischen Volkes: 1. Trump, 2. der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.»

Legende: US-Präsident Donald Trump hat die Staatsführung der Islamischen Republik Iran vor der Hinrichtung von Teilnehmern der jüngsten Massenproteste gewarnt. Keystone/UGC via AP

Angespannte Ruhe in Teheran: In der iranischen Hauptstadt herrscht unterdessen angespannte Ruhe, wie Bewohner Nachrichtenagenturen erzählten, nachdem am Dienstag erstmals wieder Anrufe ins Ausland möglich waren. Seit Samstag seien die Demonstrationen zunehmend kleiner geworden, hiess es.

Die Zahlen im Detail: Die Aktivistengruppe «News Agency» gab an, dass 2403 der Toten Demonstrierende und 147 Regierungsangehörige waren. Zwölf Kinder wurden getötet, ebenso wie neun Zivilisten, die laut Angaben der Gruppe nicht an den Protesten teilgenommen hatten. Mehr als 18’100 Menschen wurden festgenommen, so die Gruppe. Die Opferzahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Starlink-Verbindung im Iran angelaufen Box aufklappen Box zuklappen Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat ihren Satellitendienst für das Land kostenlos gemacht. Entsprechende Informationen von Aktivisten wurden dem Finanzdienst Bloomberg von SpaceX-Kreisen bestätigt. SpaceX machte dazu zunächst keine offiziellen Angaben. Um Starlink zu nutzen, braucht man spezielle Antennen und Empfangsgeräte. Sie sind im Iran verboten, werden aber dennoch ins Land geschmuggelt. Nach früheren Schätzungen könnten sich etwa 20’000 der Terminals im Land befinden. Die Gruppe Holistic Resilience, die für Internet-Zugänge im Iran sorgen will, geht inzwischen sogar von mehr als 50’000 Geräten aus, wie ihr Chef Ahmad Ahmadian Bloomberg sagte. Die kompakten Terminals kommunizieren direkt mit Starlink-Satelliten, was sie unabhängiger von Massnahmen von Regierungen macht. Iranischen Behörden gelang es aber Medienberichten zufolge bereits, den Starlink-Empfang teilweise zu stören.

Schüsse auf Kopfhöhe: Der britische «Guardian» berichtete unter Berufung auf Ärzte in Teheran, dass es sich bei Schusswunden von Demonstrierenden meist um Verletzungen an den Augen handele. Die Sicherheitskräfte würden absichtlich auf den Kopf schiessen. Das sei laut Menschenrechtlern eine schon bei früheren Protesten angewandte Taktik, berichtete die Zeitung weiter. Ein Augenarzt habe allein in einem Spital mehr als 400 durch Schüsse verursachte Augenverletzungen dokumentiert. Vielen Patienten hätten die Augen entfernt werden müssen.

Das sagt der Iran-Experte: Dass das iranische Regime dermassen brutal vorgeht, überrascht Ali Fathollah-Nejad nicht, wie er SRF sagt: «Dieser Aufstand ist für das Regime durchaus gefährlich einzustufen.» Dieser Brutalität sei es auch geschuldet, dass der «Repressionsapparat» zu einer Schrumpfung der Protestbewegung geführt habe. Fathollah-Nejad, der den Thinktank Center for Middle East and Global Order in Berlin leitet, hält eine Niederschlagung durchaus für möglich. Aber: «Die Lage wird sich wieder zuspitzen, weil das Regime nicht willens ist, auf die strukturellen Probleme der Menschen einzugehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es mit einem vielleicht noch grösseren Aufstand zu tun haben. Insgesamt sehe ich auch, dass der Sicherheitsapparat perspektivisch bröckeln wird, weil die Wirtschaftskrise nicht Halt macht vor dem Leben der Soldaten, sodass ich denke, dass diese Wirtschaftskrise auch dieses letzte Schutzschild des Regimes porös machen könnte.»

