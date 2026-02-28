- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister sprach am Samstag von einem Präventivschlag.
- Iran hat mit einem Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldet, dass der Iran Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat.
- Iranischen Medien zufolge waren in Teheran und weiteren Städten Explosionen zu hören.
- Um 13 Uhr sendet SRF 1 ein SRF News Spezial zum Angriff. Die Nachrichten im Radio um 12:30 Uhr werden verlängert. Im Tagesgespräch Spezial ist Nahost-Expertin Gudrun Harrer zu Gast.
- Massen flüchten aus Teheran
- Iran bestätigt Gegenschlag auf Israel mit Raketen und Drohnen
- Diplomatischer Korrespondent: «Der Zeitpunkt ist überraschend»
- Medienbericht: Iran meldet Cyberangriffe
- SRF-USA-Korrespondent: Trump scheint USA in einen Krieg zu führen
- Netanjahu: Angriff soll Bedrohung durch Regime beseitigen
- SRF-Auslandredaktor: Irans Regime hat Vorbereitungen getroffen
- Iranische Staatsmedien melden Explosionen bei Isfahan
- Iran beginnt Gegenangriff: Israel warnt vor iranischen Raketen
- USA haben umfangreiche Angriffe gegen den Iran gestartet