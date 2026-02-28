Massen flüchten aus Teheran

Iran bestätigt Gegenschlag auf Israel mit Raketen und Drohnen

Diplomatischer Korrespondent: «Der Zeitpunkt ist überraschend»

Medienbericht: Iran meldet Cyberangriffe

SRF-USA-Korrespondent: Trump scheint USA in einen Krieg zu führen

Netanjahu: Angriff soll Bedrohung durch Regime beseitigen

SRF-Auslandredaktor: Irans Regime hat Vorbereitungen getroffen

Iranische Staatsmedien melden Explosionen bei Isfahan

Iran beginnt Gegenangriff: Israel warnt vor iranischen Raketen