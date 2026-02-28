 Zum Inhalt springen

Angriffe über Nacht USA und Israel greifen Iran an – iranische Raketen auf dem Weg

28.02.2026, 07:38

  • Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister sprach am Samstag von einem Präventivschlag.
  • Iran hat mit einem Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldet, dass der Iran Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat.
  • Iranischen Medien zufolge waren in Teheran und weiteren Städten Explosionen zu hören.
  • Um 13 Uhr sendet SRF 1 ein SRF News Spezial zum Angriff. Die Nachrichten im Radio um 12:30 Uhr werden verlängert. Im Tagesgespräch Spezial ist Nahost-Expertin Gudrun Harrer zu Gast.

Themen in diesem Liveticker

  • Massen flüchten aus Teheran
  • Iran bestätigt Gegenschlag auf Israel mit Raketen und Drohnen
  • Diplomatischer Korrespondent: «Der Zeitpunkt ist überraschend»
  • Medienbericht: Iran meldet Cyberangriffe
  • SRF-USA-Korrespondent: Trump scheint USA in einen Krieg zu führen
  • Netanjahu: Angriff soll Bedrohung durch Regime beseitigen
  • SRF-Auslandredaktor: Irans Regime hat Vorbereitungen getroffen
  • Iranische Staatsmedien melden Explosionen bei Isfahan
  • Iran beginnt Gegenangriff: Israel warnt vor iranischen Raketen
  • USA haben umfangreiche Angriffe gegen den Iran gestartet

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

