Bei den seit Anfang Oktober anhaltenden Protesten in Bagdad und anderen Städten im Süden Iraks sind nach Angaben von Spitälern und Ärzten mehr als 250 Menschen getötet worden, viele von ihnen durch Tränengasgranaten. Am Dienstag berichteten Augenzeugen, dass Sicherheitskräfte in Bagdad erstmals auch scharf in die Menschenmenge geschossen hätten. Demnach fielen die Schüsse in der Umgebung des Sitzes des staatlichen TV, mehrere Personen wurden dabei getötet. Zuvor war von Erschossenen aus Kerbala berichtet worden. (sda)