Japan gilt als eines der sichersten Länder der Welt und hat ein äusserst strenges Waffengesetz. Zurzeit herrschen im Land erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Denn am kommenden Sonntag reisen die Aussenminister der Gruppe der G7-Staaten zu einem Treffen in der Präfektur Nagano an. Kishida selbst wird vom 19. bis 21. Mai Gastgeber des G7-Gipfeltreffens in seiner Heimatstadt Hiroshima sein.