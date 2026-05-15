In Kongo-Kinshasa ist erneut das gefährliche Ebolafieber ausgebrochen.

Das Gesundheitsministerium Kongo-Kinshasas meldet 80 Tote in der Provinz Ituri, die im Nordosten des Landes an Uganda und den Südsudan grenzt.

Bislang seien demnach 13 Ebolafälle von einem Labor in der Hauptstadt Kinshasa bestätigt worden.

Das Nachbarland Uganda bestätigt bis jetzt einen Fall eines verstorbenen Patienten.

Insgesamt gebe es aktuell 246 Verdachtsfälle sowie 80 gemeldete Todesfälle, wie das Gesundheitsministerium Kongo-Kinshasas mitteilt. Am Freitag lag die Todeszahl noch bei 65. Auch Uganda meldet mittlerweile den ersten Fall eines verstorbenen Kongolesen in der Stadt Kampala. Laut dem Gesundheitsministerium Ugandas sei der Fall aus Kongo-Kinshasa importiert worden. Lokal habe man noch keine Fälle bestätigt.

Erste Laborergebnisse deuteten darauf hin, dass es sich nicht um den am häufigsten vorkommenden Zaire-Ebolavirus handele, sondern um eine andere Art des Virus. Ergebnisse einer Sequenzierung, um den Stamm weiter zu charakterisieren, werden laut Africa CDC innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet.

«Wenn es so losgeht, ist es meistens katastrophal», sagte Maximilian Gertler, Tropenmediziner der Berliner Charité, der bereits selbst mehrfach bei Ebola-Ausbrüchen im Einsatz war. Angesichts von fast 250 Verdachtsfällen muss der Ausbruch seit Monaten unentdeckt vorangeschritten sein, falls sich die Zahlen bestätigen. «Vermutlich kommt es aus einer sehr abgelegenen Gegend.»

Legende: In der Demokratischen Republik Kongo kommt es immer wieder zu Ebola-Ausbrüchen. (Bild vom 13.11.2019) REUTERS/Zohra Bensemra

Da sich der Ausbruch der tödlichen Fieberkrankheit in einer städtischen Grenzregion mit intensiven Bevölkerungsbewegungen befinde, äusserte sich auch die Gesundheitsbehörde CDC besorgt über das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus. Eine dringende Sitzung zur Koordinierung mit Gesundheitsbehörden aus Kongo-Kinshasa, Uganda und aus dem Südsudan sowie internationalen Gesundheitsorganisationen sei daher einberufen worden.

16 Ebola-Ausbrüche seit 1976

Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Wenn Infizierte nicht sofort behandelt werden, liegt die Sterblichkeit nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei bis zu 90 Prozent. In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einem Ausbruch in Westafrika mehr als 11'000 Menschen gestorben.

In dem zentralafrikanischen Land wurden zuletzt im September 2025 Ebolafälle bekannt. Der damalige Ausbruch, bei dem 45 Menschen starben, ereignete sich in der Provinz Kasai im Südwesten des Landes und wurde drei Monate später für beendet erklärt. Es handelte sich insgesamt um den sechzehnten Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo seit 1976.