Die Hinweise auf den Einsatz von Giftgas beim Kampf um Mossul mehren sich. Nach dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) berichteten am Samstag auch die Vereinten Nationen von Patienten, die entsprechende Verletzungen aufwiesen. Seit Mittwoch seien demnach zwölf Menschen behandelt worden, die möglicherweise mit chemischen Kampfstoffen in Kontakt gekommen seien, teilte die UNO gestern mit. Nach Angaben des IKRK wurden in einem Spital in der Nähe von Mossul fünf Kinder und zwei Frauen wegen Verletzungen – die durch Giftgas entstanden sein könnten – behandelt. Der UNO zufolge wiesen dabei vier Verletzte starke Symptome eines sogenannten Hautkampfstoffes auf. Dieser verursacht Blasen auf der Haut, Augenreizungen, Erbrechen und Hustenreiz. Die Patienten seien mit den chemischen Stoffen im Osten von Mossul in Berührung gekommen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzte zusammen mit den Gesundheitsbehörden vor Ort einen Notfallplan in Kraft, der die Behandlung von Menschen mit den hochgiftigen Chemikalien sichern soll. Die UNO-Koordinatorin für den Irak, Lise Grande, forderte eine Untersuchung.