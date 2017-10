Die französische Nationalversammlung stimmt am Nachmittag über ein umstrittenes Gesetz ab.

«Man kann durchaus sagen, dass der Ausnahmezustand mit dem neuen Anti-Terror-Gesetz zum Dauerzustand wird», sagt SRF-Frankreich-Korrespondent Charles Liebherr. Viele Regelungen, die bisher Teil des Ausnahmerechts waren, seien damit ins geltende Recht eingeflossen – etwa dauerhafte Grenzkontrollen an den EU-Grenzen.

Das Gesetz gibt den Vertretern der Zentralregierung in den einzelnen Departementen zudem viel mehr Spielraum. Etwa die Möglichkeit, Hausdurchsuchungen ohne Richterbeschluss anzuordnen, Verdächtige unter Hausarrest zu stellen oder ganze Gebiete zu Sonderzonen zu erklären, in denen die Befugnisse von Polizei und Militär ausgeweitet sind, so Liebherr.

Politische Gegner: Ganz links und ganz rechts

Gegner des neuen Gesetzes seien vor allem ganz links und ganz rechts auf dem politischen Spektrum zu finden. Die Motive gingen dabei aber weit auseinander: «Die Linke kritisiert die fehlende Gewaltentrennung. Sie sagt, dass mit dem Gesetz unter dem Vorwand, Terroristen zu identifizieren, alle Bürger unter Generalverdacht gestellt würden», sagt Liebherr.

Die Rechte hingegen fordere noch mehr Freiheit für Polizei und Geheimdienste, etwa die Möglichkeit nicht verurteilte Verdächtige des Landes zu verweisen. Liebherr geht aber davon aus, dass sich die Rechten der Stimme enthalten werden. «Es würde ihnen sonst schwerfallen, ihren Wählern zu erklären, wieso sie so ein Gesetz ablehnen, das ihrer Meinung nach in die richtige Richtung zielt – aber nicht weit genug geht.»

Wieso das Gesetz trotzdem gute Chancen hat

Dass mit dem neuen Gesetz Grundrechte ausgehebelt werden, steht laut Liebherr fest. Das zeige sich auch darin, dass sowohl die französische Richtergewerkschaft wie auch die Datenschutzbehörde das Gesetz scharf kritisiere. Einzelne Grundrechte wie etwa die Bewegungsfreiheit würden für Verdächtige ausgeschaltet. Grundsätzlich sei vieles am Gesetz zu kritisieren. «Verdächtige sind nun mal keine Verurteilten.»

Trotzdem hat das Gesetz gute Chancen im von Präsident Emmanuel Macrons Partei dominierten Parlament durchzukommen. Dies zeigt laut Liebherr das Dilemma, in dem sich die französische Politik befindet: Auf der einen Seite die Kontrolle des Rechtsstaats und auf der anderen Seite der Druck aus der durch Terror aufgestachelten französischen Bevölkerung. «In dieser Frage ist in meinen Augen kein Gleichgewicht zu finden», so der SRF-Korrespondent.