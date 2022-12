Legende: Keystone/Uli Deck

Die deutsche Bundesanwaltschaft liess am Mittwoch in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich insgesamt 25 Menschen festnehmen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Bei 19 Verdächtigen wurden die Haftbefehle umgehend vollzogen, sie befinden sich somit in Untersuchungshaft. Insgesamt gibt es 54 Beschuldigte, es wird deshalb mit weiteren Haftbefehlen gerechnet. An den Razzien am Mittwoch – bei denen auch Waffen gefunden wurden – waren 3000 Polizistinnen und Polizisten beteiligt.

Am Freitag hat die deutsche Bundesanwaltschaft Auslieferungsverfahren gegen zwei im Zuge der «Reichsbürger»-Razzia in Österreich und Italien festgenommene Männer eingeleitet. Wann die beiden den Ermittlungsrichtern des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden können, stand noch nicht fest.