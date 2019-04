Die heutigen Ankündigungen gelten in Frankreich vielen als so etwas wie die Stunde der Wahrheit für den Präsidenten. Als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste stellte sich Macron in den vergangenen Wochen oft stundenlang in Turnhallen und Gemeindehallen den Bürgern, sprach mit Bürgermeistern, Schülern oder Verbandsvertretern. Bürger äusserten sich im Internet, bei Versammlungen oder in Beschwerdebüchern.

Rund 1.5 Millionen Menschen beteiligten sich nach offiziellen Angaben an der Debatte. Ziel war es, den Sorgen der Bürger Gehör zu verleihen. Im Land gebe es ein weit verbreitetes Gefühl von «Vernachlässigung» und «Ungerechtigkeit», bilanzierte Macron bei der Medienkonferenz im Elysée-Palast. Stellenweise habe er selbst «hart, manchmal ungerecht» gewirkt, räumte Macron ein. «Das bedauere ich.»

Jetzt muss Macron liefern

Zu Beginn der Debatte hatte Macron versprochen, am Ende konkrete Ergebnisse zu präsentieren. Zwar hat die Gelbwesten-Bewegung in den vergangenen Wochen an Zulauf verloren.

Dennoch steht Macron unter Druck, da er hohe Erwartungen an seine Massnahmen geweckt hat. Beobachtern zufolge könnte der Protest gegen die als zu niedrig empfundene Kaufkraft sowie soziale Ungerechtigkeiten wieder an Fahrt aufnehmen, sollten Macrons Massnahmen nicht überzeugen.

Überdies steht der Präsident auch wegen der im Mai anstehenden Europawahl unter Druck. Die Partei seiner rechtspopulistischen Erzrivalin Marine Le Pen ist seiner La République en Marche in Umfragen dicht auf den Fersen.