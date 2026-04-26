Viele 16- bis 24-Jährige hängen lieber herum, als zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen. Die Politik ist alarmiert.

Eine No-Future-Stimmung ergreift viele britische Jugendliche: Sie arbeiten nicht. Sie gehen nicht zur Schule. Und sie haben auch keine Pläne für die Zukunft. Fast eine Million junger Menschen lebt in Grossbritannien in den Tag hinein. So viele wie nie zuvor.

Das ist gesellschaftlich und sozialpolitisch ein Riesenproblem. Viele von ihnen leben von Sozialhilfe, was die Staatskasse überfordert.

Boxtraining und pädagogische Unterstützung

Anthony York kennt die Sorgen der Jugendlichen. Der Box-Coach betreibt in der mittelenglischen Stadt Peterborough einen speziellen Jugendtreff: Mit «Boxing Futures» will er Jugendlichen auf die Sprünge helfen. Hier bekommen sie mehrmals pro Woche ein Fitness-Boxtraining und können vorher oder nachher mit Sozialpädagoginnen oder -pädagogen über ihre Sorgen reden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Boxtraining für mehr Selbstvertrauen. Auch die Pandemie hat dazu beigetragen, dass die soziale Interaktion ausblieb. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Boxtraining für mehr Selbstvertrauen. Auch die Pandemie hat dazu beigetragen, dass die soziale Interaktion ausblieb. SRF

Bild 2 von 3. «Eine ganze Generation hat Schwierigkeiten mit der Sozialisierung», sagt Box-Coach Anthony York. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: «Eine ganze Generation hat Schwierigkeiten mit der Sozialisierung», sagt Box-Coach Anthony York. SRF

Bild 3 von 3. «Boxing Futures» unterstützt Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: «Boxing Futures» unterstützt Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

York weiss: Die Not vieler Jugendlicher ist gross: «Es ist eine Generation, die Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken und Beziehungen zu pflegen. Die sozialen Medien helfen nicht. Die Automatisierung der Wirtschaft hilft auch nicht. Der Arbeitsmarkt bietet solchen Jugendlichen nicht genügend Möglichkeiten.»

Welche Jugendliche haben es am schwersten? Box aufklappen Box zuklappen Junge Männer haben mehr Mühe, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden als junge Frauen. Das zeigt eine Auswertung des Nationalen Büros für Statistik. Jugendlichen mit Migrationshintergrund fällt es schwerer als ihren Altersgenossinnen und -genossen aus traditionellen britischen Familien, eine regelmässige Beschäftigung zu finden. Es gibt auch regionale Unterschiede: Im strukturschwachen Nordosten und Osten Englands sind mehr Jugendliche untätig als anderswo im Land. Hauptursachen für die wachsende Untätigkeit von Jugendlichen zwischen 16 bis 24 Jahren sind die Zunahme chronischer Krankheiten und psychischer Probleme. Zu diesem Schluss kommen die Youth Futures Foundation sowie das Bildungsministerium übereinstimmend: 2024 hatten rund die Hälfte der untätigen Jugendlichen gesundheitliche Probleme; 18 Prozent litten unter psychischen Beeinträchtigungen. 2025 ging auch die Zahl der offenen Stellen zurück, bedingt durch das schwache Wirtschaftswachstum. Insbesondere im Gastgewerbe gingen zahlreiche Stellen verloren – einem Sektor, der überdurchschnittlich viele junge Menschen beschäftigt.

Die Covid-19-Pandemie habe das Phänomen noch verschärft, ist York überzeugt – als viele Menschen während Monaten zu Hause bleiben und die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren mussten.

Training für mehr Selbstvertrauen

Emmanuel Aymin kommt mehrmals pro Woche in den Box-Club. Der 20-Jährige zog vor gut fünf Jahren zusammen mit seinen Eltern und drei jüngeren Geschwistern von Italien nach Grossbritannien. Richtig heimisch fühlt er sich noch nicht. Sein Englisch ist lückenhaft, Arbeit hat er keine. Eine Ausbildung macht er auch nicht.

Legende: Emmanuel Aymin sagt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, möchte er gerne arbeiten. Er lebt mit seiner Familie seit fünf Jahren in England. SRF

Boxen soll ihm Disziplin und Entschlossenheit vermitteln und zu mehr Selbstvertrauen verhelfen – und ihm so den Weg in die Arbeitswelt ebnen. «Hier habe ich Spass mit meinen Freunden oder auch allein, ich mag das Boxen», sagt Emmanuel Aymin. «Zu Hause mache ich nicht viel, so halte ich mich wenigstens fit. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist mir jede Arbeit recht, auch einfache.»

Subventionierte Praktikumsplätze und mehr Lehrstellen

Jetzt versucht die Labour-Regierung, die untätigen Jugendlichen wachzurütteln. Sie will zusätzliche Praktikumsplätze und Lehrstellen in der Privatwirtschaft subventionieren und droht gleichzeitig mit der Kürzung der Sozialhilfe.

Finanzministerin Rachel Reeves stellt umgerechnet gut 900 Millionen Franken bereit – verteilt über die nächsten drei Jahre. Reeves Kalkül ist es, möglichst viele Jugendliche mit Unternehmen in Kontakt zu bringen – in der Hoffnung, dass die meisten von ihnen nach dem sechsmonatigen Praktikum oder der 18-monatigen Anlehre eine Stelle angeboten bekommen.

Reeves Versprechen: «Echte Arbeit, praktische Erfahrung, neue Kompetenzen: Wir werden keine Generation zurücklassen, der die Perspektiven, die Würde, die Sicherheit und die Chancen fehlen, die ein guter Arbeitsplatz bietet.»