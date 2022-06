SRF News: Wie geht es Ihnen in Ihrer neuen Rolle als Abgeordnete?

Natalia Zaracho: Am Anfang habe ich mich im Kongress nicht wohlgefühlt. Und mich gefragt: Was kann ich beitragen? Heute weiss ich es: Lebenserfahrung, Realitätserfahrung. Für uns sind die Armutsziffern keine blossen Zahlen. Wir wissen, was sie bedeuten. Die immer steigenden Preise in Argentinien, das ist untragbar. Wir müssen die Gesellschaft umgestalten, gerade in einem ungleichen Land wie Argentinien. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen.



Sie sind schon lange politisch aktiv. Worauf sind Sie besonders stolz?

Umweltschutz, das war für mich lange etwas für Leute aus der Mittelklasse, die Wale oder Wälder retten wollten. Aber dann wurde mir klar: Ausgerechnet wir treiben den Umweltschutz voran. Wir, die aus der Not heraus angefangen haben, Müll zu sammeln. Wir haben es geschafft, die Agenda zu verändern. Recycling, soziale Inklusion durch Arbeitsplätze in Kooperativen, nun haben wir ein Gesetz zur Vermeidung von Einweg-Plastik vorgelegt.

Das heisst nicht, dass alles gut ist: Das Gesetz ist noch nicht durch und es gibt Widerstand dagegen. Auch fehlt es an weiterer sozialer Inklusion. Viele compañeros arbeiten noch immer in Müllhalden, ohne Sanitäranlagen, ohne ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir haben eine Armutsrate von rund 40 Prozent in Argentinien und eine hohe Inflation, unter der insbesondere die Armen leiden, für die selbst das Brot zu teuer ist. Aber wir haben es geschafft, von unten Themen anzustossen, die inzwischen landesweit von Bedeutung sind.



Was schlagen Sie vor?

Alle reden über die Auslandsschuld, der internationale Währungsfonds kontrolliert alle drei Monate, wie es uns damit ergeht. Ich schlage vor: Lasst uns über die Inlandsschulden sprechen und auch da alle drei Monate ein Resümee ziehen. Wie viele Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze? Können wir durch ein bedingungsloses Grundeinkommen dafür sorgen, dass sie genug zu essen haben? Wie schaffen wir es, die Armenviertel zu urbanisieren?

Wir müssen auch nachforschen, was mit all dem Geld passiert ist, das der Internationale Währungsfonds Argentinien ausgezahlt hat. Denn am Ende zahlt diese Schulden nicht eine Regierung, sondern wir alle. Etwa, wenn Schulen fehlen oder das öffentliche Gesundheitssystem unterfinanziert ist.

Das Gespräch führte Karen Naundorf.