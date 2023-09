«Nach der militärischen Kapitulation der Armenier in Bergkarabach folgt nun auch das politische Ende ihrer selbsternannten Republik Arzach. Ein Staatsgebilde, das von keinem anderen Staat anerkannt worden war, aber welches die Armenier dennoch über 30 Jahre lang hartnäckig und in blutigen Kämpfen verteidigt hatten. Der veröffentliche Ukas des Republikpräsidenten von Arzach lässt erahnen, dass der Beschluss zur Auflösung der staatlichen Institutionen unter grossem Druck, vielleicht sogar Erpressung der Aserbaidschaner zustande kam. Das war wohl der Preis, den die Armenierinnen und Armenier zahlen müssen, um mehr oder weniger unbeschwert und frei Bergkarabach verlassen zu dürfen. Wer jetzt noch bleiben oder zurückkehren will, muss Aserbaidschaner werden. Ob das dann reicht, um in Sicherheit in Bergkarabach leben zu können, steht auf einem anderen Blatt. Der Traum von Autonomie und die Hoffnung auf internationale, sprich westliche, Überwachungs- oder Schutztruppen ist vorbei.»