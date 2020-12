Armut in Venezuela

Drei Kinder, ein erfülltes Berufsleben: Sergio Hernández hätte nicht gedacht, dass er als Rentner einmal betteln gehen würde. Jahrzehnte arbeitete der 70-Jährige in einer Druckerei und entwarf Verpackungen für die Spielzeugindustrie. Seine monatliche Rente heute: Umgerechnet ein Dollar. Allein das bescheidene Zimmer, das er mietet, kostet 15 Dollar im Monat.

Was gibt ihm Mut zum Weiterleben? «Es ist der Überlebensinstinkt. Man muss rausgehen und etwas finden, um den Magen zu füllen», sagt Hernández. «Immerhin kann ich noch für mich sorgen und suche nicht im Müll.»

Legende: Sergio Hernández kämpft ums Überleben: Obschon er jahrzehntelang gearbeitet hat, beträgt seine Rente heute umgerechnet ein US-Dollar. SRF

Seine Kinder können ihm nicht helfen: Die zwei Söhne sind ausgewandert, haben noch nicht Fuss gefasst in Panama und Kolumbien. Die Tochter hatte vor Kurzem einen Schlaganfall, bräuchte selbst Hilfe. Also bleibt Hernández nur der Weg an die Strassenkreuzung – wenn die Quarantäne-Massnahmen es erlauben

Mindestens 700'000 ältere Menschen in Venezuela leben laut Schätzungen der NGO Convite in bitterer Armut und das nicht erst seit diesem Jahr. Doch die Situation hat sich verschlechtert, seit Verwandte im Ausland in der Pandemie selbst ums Überleben kämpfen und kein Geld mehr schicken können, sagt Luis Francisco Cabezas, Direktor der NGO.

Die Hyperinflation frisst die Renten weg

«Vor acht Jahren konnte ein Rentner mit seiner Pension 96.3 Prozent der notwendigen Lebensmittel kaufen. Heute deckt die Pension nicht einmal mehr ein Prozent des Notwendigen ab. In acht Jahren ist die Kaufkraft der Renten weggebrochen», erklärt Cabezas.

Laut einer Umfrage NGO Convite gehen drei von fünf Seniorinnen und Senioren in Venezuela regelmässig hungrig zu Bett. Sie ernähren sich schlecht, können sich auch wichtige Medikamente, etwa bei Bluthochdruck oder Diabetes, nicht leisten.

Es falle schwer, Gelder einzutreiben, um Senioren zu helfen, sagt Cabezas: «Die Älteren stehen mit Kindern und Frauen in einem Wettbewerb um die humanitäre Hilfe. Das merken wir, wenn wir ein Projekt vorstellen und Geldgeber suchen. Die meisten geben lieber Gelder für Programme für Kinder oder Frauen.»

Legende: Luis Francisco Cabezas, Direktor der NGO Convite, sorgt sich um die Seniorinnen und Senioren. SRF

Vor ein paar Wochen ging eine Nachricht durch die venezolanischen Medien: Ein Geschwisterpaar, 72 und 73 Jahre alt, wurde tot in der Wohnung gefunden – verhungert. «Gerade mal zehn Minuten entfernt vom Regierungspalast», regt sich Cabezas auf.

Spenden sind weggebrochen

«Besonders ältere Menschen aus der Mittelklasse haben es schwer: Viele leben allein und haben keine Netzwerke, auf die sie zurückgreifen können. Wer Hilfe sucht und Unbekannte ins Haus lässt, läuft Gefahr, ausgeraubt zu werden – die Kriminalität an älteren Menschen ist deutlich gestiegen.» Plätze in staatlichen Altenheimen sind rar und oft fehlt es am Nötigsten, sogar am Personal.

Jorge Nuñez de Cáceres ist 85 Jahre alt. Bis zur Rente war er Ökonom in der grössten venezolanischen Bank. Er hatte Glück und bekam einen Platz in einer kirchlichen Einrichtung. Seine Kinder haben Venezuela verlassen, melden sich nur selten per Telefon. «Ich bin hier, weil mein Sohn verzweifelt war. Er wusste nicht, wohin mit mir», berichtet Nuñez de Cáceres. «Was mir fehlt? Zuneigung. Liebe.»

Legende: Der 85-jährige Jorge Nuñez de Cáceres hatte Glück: Er hat einen Platz in einer kirchlichen Einrichtung. SRF

Täglich gebe es neue Anfragen, berichtet die Direktorin der Einrichtung, Schwester Eva del Carmen Pacheco. Doch in der Pandemie wird niemand neu aufgenommen – aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19.

«Viele Familien wissen nicht, wovon sie die Grosseltern ernähren sollen. Sie haben kein Geld, bringen sie nicht mehr zum Arzt, weil sie nicht wissen, wovon sie dann die Medizin bezahlen sollen», erklärt del Carmen Pacheco.

Legende: Schwester Eva del Carmen Pacheco weiss um das Problem. Aber aus Angst vor Covid-19-Infektionen werden keine neuen Patienten in ihrer kirchlichen Einrichtung mehr aufgenommen. SRF

In der Pandemie sind dem Heim die Spenden weggebrochen. Es reiche kaum noch, um Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern die letzte Ehre zu erweisen: «Zum Glück gibt das Beerdigungsinstitut uns einen Rabatt und Priorität. Denn in der Hyperinflation kostet ein Sarg nachmittags schon mehr als morgens.»

Zurückgelassene Alte Textbox aufklappen Textbox zuklappen Mehr als fünf Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner haben das Land in den letzten fünf Jahren verlassen. Viele Ältere sind allein zurückgeblieben und auf Hilfe angewiesen. Doch in der Pandemie sind die Hilfen aus dem Ausland um 55 Prozent zurückgegangen: 2019 kamen 3'500 Millionen US-Dollar ins Land, für 2020 wird von 1500 Millionen US-Dollar ausgegangen. Die NGO Convite zählt folgende Lebensumstände von Senioren und Seniorinnen auf: 3 von 5 Menschen über 60 gehen regelmässig hungrig zu Bett

23 Prozent der Seniorinnen und Senioren leben allein

95 Prozent haben nicht ausreichend zu essen

185 ältere Menschen starben in diesem Jahr eines «nicht natürlichen Todes» (fast die Hälfte bei Überfällen, 14 begingen Selbstmord) Allerdings: Die Zahl der venezolanischen Migrantinnen und Migranten in Kolumbien (mehr als 1.7 Millionen), hat sich in der Pandemie zwischen März und August um 5.8 Prozent verringert. Der Grund: In der Pandemie und während der Quarantäne-Massnahmen war es insbesondere für informell Beschäftigte schwer, Arbeit zu finden. Deshalb entscheiden sich immer mehr Menschen, trotz der Krise nach Venezuela zurückzukehren.

«Es ist beschämend, abhängig zu sein»

Sergio Hernández, der Rentner von der Strassenkreuzung, kommt an diesem Tag mit Reis und Bohnen nach Hause. Dort bewahrt er sein wertvollstes Gut auf: Sein Handy, das er nicht mit auf die Strasse nimmt, aus Sorge vor einem Überfall. Was soll aus ihm werden, im hohen Alter? Wenn ihm das Laufen schwerer fällt?

«Daran will ich nicht denken. Wenn ich nicht mehr für mich sorgen kann, ich weiss nicht, vielleicht gehe ich dann, mache das selbst. Denn es ist beschämend, von anderen abhängig zu sein, wenn man gar nichts mehr machen kann.»

Hoffnung, dass es besser wird, hat Sergio nicht mehr. Im Krisenland Venezuela ist das Altern in Würde längst ein Privileg.