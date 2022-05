Österreich hat die Kontrolle über die minderjährigen Flüchtlinge verloren. Wie sieht es in der Schweiz aus? Das beantwortet SRF-Inlandredaktor Tobias Gasser.



SRF News: Wissen die Schweizer Behörden, wo die minderjährigen Asylsuchenden sind?

Tobias Gasser: Mehrheitlich wissen sie es. Doch es gibt nicht wenige Fälle, wo sie es nicht oder nicht mehr wissen. Gemäss einer Zusammenstellung des Staatssekretariats für Migration (SEM) sind in den letzten drei Jahren 1102 Minderjährige verschwunden. In der Behördensprache heisst es «unkontrolliert abgereist». Etwa ein Drittel davon sind sogenannte UMAs, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.



Warum verschwinden diese Kinder und Jugendlichen?

Andrea Hartmann, Sozialwissenschaftlerin an der ZHAW, untersucht das Phänomen der verschwundenen Kinder im Asylwesen. Aus ihrer Sicht liegt der Hauptgrund beim Asylentscheid. Entweder ist er bereits negativ ausgefallen oder die Jugendlichen erwarten einen negativen Entscheid. Sie sehen keine Perspektive mehr und tauchen unter. Ein anderer Grund könnte sein, dass sie zu Verwandten in die Nachbarländer weiterreisen wollen.



Welches Risiko gehen die Jugendlichen dabei ein?

Sie brauchen Geld, Nahrung, eine Unterkunft. Die Gefahr ist gross, dass sie sich in Abhängigkeiten von kriminellen Netzwerken begeben, dass sie ausgebeutet und auch missbraucht werden.



Gibt es Bestrebungen der Behörden?

Es gibt seit längerem die Bestrebung, die Situation der UMAs zu verbessern. Sie werden in den Asylzentren separat von sozialpädagogischen Fachleuten betreut. Das SEM sagt, dass unter 16-Jährige und ältere gefährdete Jugendliche begleitet werden, wenn sie in den Ausgang gehen. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher vermisst wird, wird die Polizei alarmiert. Wenn man jedoch mit Behörden, unabhängigen Fachpersonen oder auch Vertreterinnen von Flüchtlingsorganisationen spricht, kommt schnell die Forderung auf, dass mehr Ressourcen und Personal für die Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden müsste.







Das Gespräch führte Simone Hulliger.