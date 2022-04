Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ist nach Moskau zu Kremlchef Wladimir Putin gereist. Es ist der erste hohe Besuch aus einem EU-Land, seit Russland Ende Februar die Ukraine angegriffen hat. Beobachter befürchteten, Nehammer könnte von Putin vorgeführt werden; die russische Seite könnte das Treffen propagandistisch ausschlachten.

Für SRF-Auslandredaktor David Nauer ist klar: Letztlich muss der Westen mit Putin sprechen. Ob der österreichische Bundeskanzler dafür die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt ist, bezweifelt er aber.

David Nauer ist Auslandredaktor bei Radio SRF. Von 2016 bis 2021 war er als Korrespondent von Radio SRF in Russland tätig.

SRF News: Für Putin war der erste Besuch eines westlichen Spitzenpolitikers seit Ausbruch des Kriegs ein PR-Erfolg. Für Nehammer bleibt das fraglich. Viel erreicht hat er offensichtlich nicht, aber das war wohl nicht anders zu erwarten?

Schon vor Kriegsausbruch haben viele westliche Politiker mit Putin gesprochen. Putin hat trotzdem angegriffen. Man hat den Eindruck, dass sich Putin in Gesprächen nicht zu einem generellen Kurswechsel bringen lässt. Mit anderen Worten: Wenn Putin Krieg führen will, dann führt er Krieg – egal, wie viele westliche Politiker bei ihm vorsprechen.

Er habe die schweren Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und erklärt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. «Meine wichtigste Botschaft an Putin war aber, dass dieser Krieg endlich enden muss, denn in einem Krieg gibt es auf beiden Seiten nur Verlierer.»

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat nach eigener Darstellung ein persönliches Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg geführt, das «sehr direkt, offen und hart» gewesen sei. Es sei kein Freundschaftsbesuch gewesen, erklärte Nehammer nach dem Treffen in Moskau.

Legende: Karl Nehammer in Moskau. Keystone

Ist dem Treffen trotzdem etwas Positives abzugewinnen?

Realpolitisch ist es wohl so, dass der Westen früher oder später mit Putin reden muss. Russland ist ein wichtiges Land, das auch über ein erhebliches militärisches Potenzial verfügt.