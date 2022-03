Legende: Reuters / Archiv

UNO-Resolutionen untersagen Nordkorea den Test von ICBM und anderer ballistischer Raketen. Bei solchen Raketen handelt es sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Der Sicherheitsrat will sich laut eigener Website noch am Freitag mit Nordkorea befassen.