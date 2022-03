Der Nationale Sicherheitsrat in Südkorea sagte als Reaktion auf den Raketentest Nordkoreas, dies sei eine «ernste Zeit». Zum einen wegen des Kriegs in der Ukraine, zum anderen aufgrund der Präsidentenwahl in Südkorea.

Als «absolut inakzeptabel» bezeichnete der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi Nordkoreas jüngste Testserie mit ballistischen Raketen. Damit bedrohe Nordkorea den Frieden und die Sicherheit Japans und der internationalen Staatengemeinschaft.