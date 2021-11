SRF News: Die Spannungen in Nordirland scheinen zuzunehmen. Wie viel braucht es denn, bis der Nordirlandkonflikt wieder offen ausbricht?

Henriette Engbersen: Im Moment geht niemand davon aus, dass der Bürgerkrieg wieder ausbricht. Es gibt zu viele Menschen in Nordirland, die diesen Schmerz und das Leid keinesfalls wiedersehen wollen. Aber Attacken wie diese destabilisieren die Region, die sich nur langsam vom Bürgerkrieg erholt, natürlich. Nordirland ist strukturschwach, hat eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und die Armut ist gross. Doch die Region ist auf gutem Wege. Die Wirtschaft kommt Stück für Stück auf die Beine. Aber solche Attacken bedeuten Rückschläge. Das sind Rückschläge im Friedensprozess.



Die EU hatte vor gut drei Wochen Vorschläge zur Verbesserung der Situation gemacht. Warum fanden diese Vorschläge kein Gehör in London?

Meine Einschätzung ist: Das ist eine Verhandlungstaktik von Boris Johnson. Denn wäre er direkt auf die Vorschläge der EU eingegangen, dann hätten ihm wohl viele in seiner Partei und auch in der Bevölkerung Schwäche vorgeworfen. Wenn er jetzt aber zuerst alles von der EU lautstark als ungenügend und als schlecht kritisiert, dann kann er nachher eine mögliche Einigung als grossartige und einzige Option verkaufen. Das hat er beim Brexit ähnlich gemacht. Das, was mir Sorgen macht daran, ist: Die Unruhe auf der Ebene der Politik kann für Unruhe und Attacken auf den Strassen Nordirlands sorgen. Und das ist das, was wir im Moment in Belfast sehen.



Was bräuchte es für eine lebbare Lösung für beide Seiten?

Ich glaube, auf der Ebene der Politik muss man ganz dringend aufhören damit, öffentliche Provokationen zu machen, sondern ernsthaft nach Lösungen suchen. Und dann braucht es wohl auf beiden Seiten, auf der Seite der Briten, aber auch auf der Seite der EU, viel Wille, sich sehr flexibel zu zeigen. Das heisst, nicht auf bisherige Verträge, nicht auf den bisherigen Brexit-Vertrag für Nordirland zu beharren, nicht auf Gesetze oder Ideologien zu beharren, sondern wirklich Nordirland zuliebe einen guten Kompromiss einzugehen.