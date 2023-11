Der Mythos John F. Kennedy – ein Rückblick in Bildern

Vor 60 Jahren fielen Schüsse, die die Welt veränderten: Der Hoffnungsträger einer ganzen Generation, Präsident John F. Kennedy, wurde am 22. November 1963 bei einer Fahrt durch Dallas, Texas, ermordet. Der mögliche Attentäter: Lee Harvey Oswald. Der damals 24-Jährige soll im Alleingang Kennedy erschossen haben. Doch dass ein Einzeltäter mit eigenem Motiv den Präsidenten ermordet hatte, wird heute noch bezweifelt.

Ein Rückblick in Bildern.

Legende: John F. Kennedy mit seiner Frau Jaqueline Kennedy und den beiden Kindern Caroline und John Jr. Getty Images/Bettmann

Er galt als nahbarer Präsident, der beim Volk beliebt war: John F. Kennedy amtierte von 1961 bis 1963 als US-Präsident. Mit 43 Jahren war er aussergewöhnlich jung, gut aussehend, gebildet und ein Mann mit Vorzeigefamilie. Aufgrund seines jungen Alters und seines Charismas verkörperte er für viele die Hoffnung auf eine Erneuerung der USA.

Legende: John F. Kennedy während einer Kampagne für seine Präsidentschaftskandidatur, gefilmt im Jahr 1960. Keystone/ Omni-Photo

«Ich bin ein Berliner». Dieser Satz von John F. Kennedy wurde weltberühmt. Kennedy machte damit klar, dass die USA West-Berlin keinesfalls dem sowjetischen Kommunismus überlassen würden. Nicht nur der Bau der Berliner Mauer war in seiner Amtszeit – während der Hochphase des Kalten Krieges – ein historisches Ereignis. Auch die Kubakrise, der Beginn der bemannten Raumfahrt, oder die Eskalation des Vietnamkriegs ereigneten sich zu seiner Zeit.

Legende: John F. Kennedy hält am 26. Juni 1963 seine berühmte Rede mit dem Ausspruch «Ich bin ein Berliner» vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin. Keystone/ AP Photo/STR

Kennedy setzte sich für Arbeiter und Bürgerrechte ein, er wurde zum aufrechten Kämpfer gegen den Kommunismus und befeuerte den Wettlauf ins All. Nach knapp drei Jahren als Präsident wurde der damals 46-Jährige auf offener Strasse von einem Einzeltäter erschossen. An seinem Todestag befand sich der US-Präsident mit seiner Frau auf einer Tour durch Texas, um die Präsidentschaftswahlen im folgenden Jahr vorzubereiten.

Legende: Kurz vor seinem Tod: John F. Kennedy und seine Frau Jacqueline Kennedy kommen am Flughafen Love Field in Dallas an. (22. November 1963) Keystone/ AP Photo/STR

Die Etappe in Dallas sah einen 45-minütigen Autokorso in einem nachtblauen Lincoln durch die Stadt vor. Im Stadtzentrum verlangsamte sich der Lincoln und bog in die Elm Street ein. Um Punkt 12.30 Uhr knallten drei Schüsse – der dritte Schuss traf John F. Kennedys Kopf.

Legende: Das Bild stammt aus einer restaurierten Version eines Films, der die Ermordung von Präsident Kennedy in Dallas, Texas, am 22. November 1963 zeigt. Keystone/ AP Photo/STR

Geschossen haben soll ein Einzeltäter. Laut offiziellen Untersuchungen hat der ehemalige Angestellte der US-Marine, Lee Harvey Oswald, den Präsidenten erschossen. Eine Stunde nach dem Vorfall wurde der 24-Jährige, der in einem Schulbuchladen beschäftigt war, festgenommen. Auf seiner Flucht hatte er einen Polizeibeamten erschossen, bestreite jedoch, der Mörder Kennedys zu sein.

Legende: Weniger als 59 Stunden nach dem Mord an Kennedy wurde Lee Harvey Oswald im Polizeipräsidium vom Mafia-Besitzer und Informanten Jack Rubinstein ermordet. Keystone/ Rue des archives/PVDE

Der junge Mann soll laut den Ermittlern aus dem fünften Stock eines Schulbuchlagers die Schüsse abgefeuert haben. Der erste Schuss ging jedoch fehl. Der zweite traf Kennedy in den Nacken und die dritte Kugel endete für den Präsidenten tödlich.

Legende: Polizeileutnant J.C. Day zeigt die Tatwaffe – ein Repetiergewehr – die angeblich bei der Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas, Texas, verwendet wurde. Keystone/ AP Photo/str

Der Tod des jungen Präsidenten war für viele ein gewaltiger Schock – in den USA und weit darüber hinaus. Die Beerdigung wurde im Fernsehen übertragen und so in Europa zum medialen Grossereignis.

Legende: Der Leichnam des getöteten US-Präsidenten John F. Kennedy wird von sechs Schimmeln vom Weissen Haus zum Kapitol geführt. (24. November 1963) Keystone/EPA/L. Miller

Jaqueline Kennedy, die während der Amtszeit ihres Gatten stets an seiner Seite war, trauerte mit grosser Geste. Ihren dreijährigen Sohn ermutigte sie, vor dem Sarg seines Vaters zu salutieren. Das Bild ging um die Welt.

Legende: Der Sohn von John F. Kennedy salutiert vor dem Sarg seines Vaters. Keystone/ rue des archives/PVDE