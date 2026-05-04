Auf den Philippinen ist der Vulkan Mayon ausgebrochen und hat über 50 Dörfer mit Asche bedeckt.

Feuerwehren und Hilfstrupps rückten in die Region aus.

Am Wochenende ist der Vulkan Mayon auf den Philippinen ausgebrochen und hat die umliegende Region mit Asche bedeckt. Die philippinische Nachrichtenagentur PNA meldete unter Berufung auf die Behörden, dass seit Samstag 52 Dörfer rund um den Vulkan betroffen seien. Rund 300 Familien mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Sicherheit gebracht.

Legende: Keystone/ NEHEMIAH MANZANILLA SITIAR

Erste Lavaströme flossen die Hänge hinab. Feuerwehren und Hilfstrupps rückten in die Region aus.

Der Mayon erhebt sich 2462 Meter über das Meer und liegt in der Bicol-Region am südöstlichen Ausläufer der Hauptinsel Luzon, rund 330 Kilometer südöstlich von Manila. Er brach zuletzt 2018 aus. Seit Jahresbeginn nahm seine Aktivität zu. Seit dem Ausbruch vom Samstag registrierten die Behörden 45 Erdbeben und 32 vulkanische Erschütterungen.