Wo wird am meisten Kriegsmaterial produziert? China ist der zweitgrösste Rüstungsproduzent der Welt hinter den USA, aber vor Russland. Das zeigen die neuesten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, Link öffnet in einem neuen Fenster. Dieses hat allerdings zum ersten Mal Zahlen aus China in seine Berechnungen mit einbezogen. Bisher war die Datenlage dafür nicht klar genug gewesen.

Will China führend in der Rüstungsherstellung werden? Laut den Verfassern des Berichts hat sich China schon länger vorgenommen, auf diesem Gebiet aufzuholen. Das Land versuche, unabhängiger zu werden von Importen aus dem Ausland, indem es selbst Waffen produziert, heisst es. Es gehört zudem zur offiziellen Regierungspolitik, dass die eigene Armee modernisiert wird.

Wie wichtig ist die Rüstungsindustrie für China? China erhöht die Verteidigungsausgaben jedes Jahr deutlich. Davon profitiert in erster Linie die heimische Rüstungsindustrie. Sie ist in den betroffenen Regionen ein wichtiger Arbeitgeber und spielt dort somit eine wichtige Rolle. Hinzu kommt: Seit dem Tiananmen-Massaker liefern westliche Länder keine Waffen mehr nach China.

Wohin liefert China Waffen aus eigener Produktion? Vor allem in die Region. Wichtige Abnehmer sind Länder wie Pakistan, Bangladesch und Burma. Stark zugenommen haben sollen auch die Waffenexporte in afrikanische Länder. Aber die Exporte bewegen sich noch auf tiefem Niveau. Laut dem Sipri produziert China hauptsächlich fürs eigene Land, um unabhängiger zu sein.

Liefert China auch an Länder, in denen Bürgerkrieg herrscht? «Eine Debatte darüber, wohin man Waffen liefern soll oder darf, findet hier nicht statt», sagt SRF-China-Korrespondent Martin Aldrovandi. Es würden keine hohen Anforderungen an die Abnehmer gestellt. So gebe es zum Beispiel Berichte, wonach chinesische Waffen auch im Kongo oder im Südsudan gelandet seien.

Hält sich China an internationale Abkommen? China ist noch nicht Mitglied des Arms Trade Treaty – dem Abkommen, mit dem der weltweite Waffenhandel geregelt werden soll. Letzten September teilte die chinesische Regierung mit, man bereite sich darauf vor, dieses Abkommen so schnell wie möglich zu unterzeichnen. Man wolle einen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Welt leisten, hiess es. Es ist aber unklar, wann China unterzeichnen wird.