Putschversuch in Bolivien gescheitert: Ex-Armeechef festgenommen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Bolivien ist ein Putschversuch von Militärangehörigen gescheitert.

Der Anführer des Putschversuches und mittlerweile als Armeegeneral abgesetzte Juan José Zúñiga ist festgenommen worden.

Berichten zufolge haben sich die Armeeangehörigen vom zentralen Platz in La Paz und dem dortigen Regierungsgebäude, die sie zuvor besetzt hatten, zurückgezogen.

Der bolivianische Präsident Luis Arce hat als Folge des Putschversuchs den bisherigen Armeechef seines Amtes enthoben und die gesamte Führungsriege der Streitkräfte ausgetauscht. Das neue Militärkommando hatte offenbar angeordnet, dass sich die von Zúñiga geführten Truppen zurückziehen sollen.

Zúñiga wird laut Berichten lokaler Medien Terrorismus und bewaffneter Aufstand gegen die Sicherheit und Souveränität des Staates vorgeworfen. Vor seiner Festnahme hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt.

Am Mittwoch gab Arce den Versuch des Putsches bekannt. Soldaten hatten den Platz vor dem bolivianischen Regierungspalast in La Paz eingenommen. Gepanzerte Fahrzeuge rammten die Türen des Regierungspalasts, wie im bolivianischen Fernsehen zu sehen war.

«Wir sind gekommen, um unseren Unmut zu äussern», sagte Zúñiga. Vor Medienvertretern sprach der Anführer des Putschversuchs von «Angriffen auf die Demokratie», ohne dies näher zu erläutern. «Es wird sicherlich ein neues Kabinett geben, die Dinge werden sich ändern, aber unser Land kann so nicht weitermachen wie bisher», sagte er.

Legende: Soldaten stehen Wache vor dem Präsidentenpalast auf der Plaza Murillo in La Paz, Bolivien. (26. Juni 2024) Keystone/ Juan Karita

Das oberste Gericht des Landes verurteilte den Putschversuch und bezeichnete das Vorgehen als Angriff auf die demokratische Stabilität in dem südamerikanischen Land. Auch der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales prangerte in einer Nachricht auf X die Bewegung des Militärs auf dem Murillo-Platz vor dem Palast an und bezeichnete sie als «Putsch im Entstehen».

General: Putschversuch mit Präsident abgesprochen

Offenbar richtete sich der versuchte Staatsstreich gegen dessen erneute Präsidentschafts­kandidatur. Er war 2019 unter dem Druck des Militärs zurückgetreten, nachdem ihm von der Opposition und internationalen Wahlbeobachtern Betrug bei der Präsidentenwahl vorgeworfen worden war.

In einer Stellungnahme vor den Medien legte Zúñiga nahe, dass der Putsch mit Präsident Arce abgestimmt gewesen sei. «Der Präsident hat mir gesagt, dass die Situation sehr schlecht ist. Es sei notwendig, etwas vorzubereiten, um seine Popularität zu steigern», sagte der Ex-General vor seiner Festnahme im Fernsehen. «Ich habe ihn gefragt: ‹Holen wir die Panzer raus› und er hat geantwortet: ‹Holt sie raus›.»

Internationale Reaktionen zum Putschversuch

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisierte den Putschversuch in Bolivien scharf. «Ich verurteile entschieden die Versuche, die demokratisch gewählte Regierung Boliviens zu stürzen», schrieb von der Leyen am späten Mittwochabend auf der Plattform X. Die Europäische Union stehe an der Seite der Demokratien.

Auch mehrere lateinamerikanische Präsidenten verurteilten den Vorstoss des Militärs. «Wir verurteilen jede Form des Staatsstreichs in Bolivien und bekräftigen unser Engagement für das Volk und die Demokratie in unserem Bruderland», sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.

Chiles Präsident Gabriel Boric schrieb auf der Nachrichtenplattform X: «Wir können keinen Verstoss gegen die rechtmässige verfassungsmässige Ordnung in Bolivien oder anderswo tolerieren.»