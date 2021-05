Inzwischen hat sich auch Prinz Harry, der jüngere Sohn von Lady Diana, zu Wort gemeldet. Er macht das Fehlverhalten der Medien im Allgemeinen für den Tod seiner Mutter am 31. August 1997 verantwortlich. «Der Welleneffekt einer Kultur der Ausbeutung und der unethischen Praktiken hat sie letztendlich das Leben gekostet», so Harry in einer Mitteilung.

Diana starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. «Was mich zutiefst besorgt, ist, dass Praktiken wie diese – und sogar schlimmere – noch immer weit verbreitet sind», so der inzwischen mit seiner Frau Meghan und Sohn Archie in Kalifornien lebende Prinz.