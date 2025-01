In den USA haben die sechstägigen Trauerfeierlichkeiten für den im Alter von 100 Jahren verstorbenen früheren Präsidenten Jimmy Carter begonnen.

Der Auftakt fand in seinem Heimatort Plains im Bundesstaat Georgia statt.

Die Familie Carter traf im Phoebe Sumter Medical Center in Americus ein. Die Familie Carter, darunter die vier Kinder des ehemaligen Präsidenten sowie zahlreiche Enkel und Urenkel, begleiten den Trauerzug zur Erdnussfarm von Jimmy Carters Eltern in Plains.

Auch ehemalige Agenten des Secret Service, die zu Lebzeiten für Carters Sicherheit gesorgt hatten, begleiteten den Leichenwagen auf dem Weg nach Plains.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Frühere Leibwächter von Jimmy Carter sowie aktuelle Agenten des Secret Service tragen den Sarg... Alex Brandon

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: ... und begleiten den Leichenwagen. Reuters/Alex Brandon

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Die Autokolonne auf dem Weg. KEYSTONE/ALEX BRANDON / POOL

Familien standen an der Prozessionsroute in der Innenstadt von Plains. Einige trugen Blumensträusse oder Anstecknadeln mit dem Foto von Carter.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Der Tod des früheren US-Präsidenten hat eine grosse Anteilnahme hervorgerufen. Keystone/Alex Brandon

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Als der Leichenwagen das Phoebe Sumter Medical Center in Americus verlässt, stehen viele Menschen am Strassenrand und schwingen amerikanische Flaggen. Keystone/ALEX BRANDON

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Auch in Plains wird dem verstorbenen Jimmy Carter von zahlreichen Menschen Respekt erwiesen. Seiner Heimat ist Carter immer treu geblieben. Keystone/ALEX BRANDON

Carter lebte mehr als 80 seiner 100 Lebensjahre in und um die Stadt, die immer noch weniger als 700 Einwohner zählt – nicht viel mehr als bei seiner Geburt am 1. Oktober 1924.

Die Farm, auf der Carter ohne Strom und fliessendes Wasser aufgewachsen war, ist heute Teil des Jimmy Carter National Historical Park. Zu Ehren des 39. Präsidenten läutete der National Park Service die alte Glocke der Farm 39 Mal.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Mitglieder des National Park Service stehen bei der Ankunft des Leichenwagens Reih und Glied. Keystone/Alex Brandon

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Die beiden dienstältesten Mitarbeiter des Parks läuten die Glocke der Farm 39 Mal. Keystone/Hyosub Shin

Später am Tag wird der Sarg mit dem Leichnam nach Atlanta gebracht und dort für einige Tage aufgebahrt.

Staatsbegräbnis am 9. Januar – Kritik von Trump

Am 7. Januar wird Jimmy Carter im US-Kapitol in Washington aufgebahrt. Zwei Tage später, am 9. Januar, findet in der National Cathedral die Zeremonie für das Staatsbegräbnis statt. Der aktuelle US-Präsident Joe Biden hat den 9. Januar zum nationalen Trauertag ausgerufen.

Auch am Tag von Donald Trumps Amtseinführung, am 20. Januar, wird die amerikanische Flagge noch auf halbmast hängen. Das passt dem designierten US-Präsidenten jedoch nicht, wie er auf seiner Plattform Truth Social kommentierte.

Niemand wolle das sehen – und kein Amerikaner könne glücklich darüber sein, schrieb Trump als Reaktion auf die Trauerbeflaggung für den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter. «Warten wir ab, wie sich die Sache entwickelt», fügte der Republikaner hinzu.