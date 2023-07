Elon Musk und Twitter-Konzernchefin Linda Yaccarino haben das neue Logo des Kurznachrichtendienstes vorgestellt.

Ein weisses X auf schwarzem Hintergrund ersetzt den bekannten blauen Vogel.

Auf der Plattform ist seit 11.18 Uhr das neue Logo aufgeschaltet.

Am Sonntag hatte der Tech-Milliardär Musk überraschend auf seiner Social-Media-Plattform angekündigt, das Twitter-Logo ändern zu wollen. Er fragte seine Follower, ob sie eine Änderung des Farbschemas von Blau zu Schwarz befürworten würden. Dazu postete er ein Bild mit einem stilisierten X vor einem schwarzen Hintergrund mit Weltraummotiven und verwies auch auf das «vorläufige X-Logo».

Heute macht Musk Ernst, stellt das neue Logo vor und schaltet es auch auf twitter.com auf.

Das Ende einer 15-jährigen Ära

Mit einer Umbenennung würde Musk eine mehr als 15 Jahre alte Marke mit weltweiter Bekanntheit und hohem Erkennungswert fallen lassen. Er zeigte sich jedoch entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen. Als der Youtuber Marques Brownlee schrieb, er werde den Dienst weiter Twitter nennen, entgegnete Musk: «Nicht mehr lange.»

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Er brachte den Online-Dienst im Frühjahr bereits in ein neues Unternehmen mit dem Namen X Corp. ein. Die Website x.com leitet seit Sonntag zu Twitter um. Das funktioniert auch, wenn man zur Website-Adresse einzelne Profilnamen hinzufügt – und könnte der erste Schritt sein, um von twitter.com zu x.com umzuziehen.

Musk hatte schon früher immer wieder mal behauptet, er wolle Twitter zu einer Plattform mit dem Namen X ausbauen, einer Super-App mit allen möglichen Funktionen nach dem Vorbild etwa von WeChat in China. Bis auf die Gewährung von Lizenzen für Geldtransfers in drei US-Bundesstaaten wurden jedoch kaum Schritte in diese Richtung bekannt.

Twitter kommt unter Musk nicht zur Ruhe

Die Logo-Änderung ist die nächste Überraschung bei Twitter unter Musks turbulenter Führung. Der Chef des E-Auto-Bauers Tesla hatte den Konzern im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen. Seitdem drehte er das Unternehmen auf links.

Legende: Bald ausgedient: Der Twitter-Vogel KEYSTONE

Als eine seiner ersten Amtshandlungen feuerte er die Führungsriege und die Hälfte der Belegschaft und steuerte damit einen aggressiven Kurs zur Kostensenkung. Zudem kündigte er danach immer wieder Neuerungen an, von denen er einiges kurz darauf aber auch wieder rückgängig machte. So benannte er das Unternehmen in X Corp. um und führte eine Begrenzung der täglich lesbaren Nachrichten ein.

Musk räumte jüngst ein, dass sich die Werbeeinnahmen von Twitter seit der Übernahme halbierten. Dabei sind die Anzeigenerlöse traditionell die zentrale Geldquelle des Dienstes. Einige grosse Werbekunden verliessen den Dienst, weil sie unter Musk ein negativeres Umfeld für ihre Marken befürchten. Er setzt derweil stärker auf das Abo-Geschäft.