Coronavirus: Europäische Länder ziehen die Schraube wieder an

Italien: Im Land mit rund 60 Millionen Einwohnern ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen. Experten zufolge wurden vor allem bei jungen Menschen mehr Ansteckungen registriert. Aufgrund dessen hat Italien die Corona-Massnahmen verschärft. Ab dem 6. August ist unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, Fitnessstudios und Schwimmbädern mindestens ein einfacher Impfnachweis, ein negativer Coronatest oder eine Genesung notwendig. Der Notstand wird ausserdem bis zum 31. Dezember verlängert.

Für die Einteilung der Risiko-Zonen gegen die Pandemie sollen ab August neue Regeln gelten. Anstelle der Inzidenz sollen demnach künftig die Auslastung der Spitalbetten auf den Covid-19-Stationen sowie Intensivstationen die ausschlaggebenden Faktoren sein.

Frankreich: Auch «La Grande Nation» kämpft gegen die neue Corona-Welle und hat verschärfte Corona-Regeln beschlossen. Seit Mittwoch ist für einen Besuch im Kino, Theater oder Museum ein negativer Coronatest oder ein Impf- oder Genesungsnachweis obligatorisch, sobald mehr als 50 Personen zusammenkommen. Betroffen sind auch andere Veranstaltungen oder Orte wie beispielsweise Messen oder bestimmte Sporteinrichtungen.

Audio Frankreich: Macron kündigt schärfere Corona-Massnahmen an 05:00 min, aus Rendez-vous vom 23.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:00 Minuten.

Ab Anfang August wird in Frankreich auch ein Nachweis in Fernzügen, Bars, Restaurants, Einkaufszentren und Spitäler notwendig sein.

Spanien: Zur Eindämmung der Pandemie hat Spanien in Katalonien, Valencia und Kantabrien wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 1 bis 6 Uhr eingeführt.

Legende: Teilnehmern solcher Partys in Barcelona drohen künftig Bussgelder in der Höhe von 1000 Euro. Keystone

Auch auf den Balearen, zu denen Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gehören, sind die Corona-Neuinfektionen stark angestiegen. Um Partys vor allem junger Leute unter freiem Himmel zu verhindern, sollen Strände und Parks künftig von 22 bis 6 Uhr geschlossen werden. Auch Gaststätten werden wohl künftig um eine Stunde, um 1 Uhr statt um 2 Uhr, früher schliessen müssen und in Innenbereichen dürfen noch Gruppen von vier Personen an einem Tisch sitzen, im Aussenbereich acht.

Portugal: Auch in Portugal hat die Regierung Anfang Juli die nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 und 5 Uhr in 45 Bezirken wieder eingeführt – darunter in der Hauptstadt Lissabon.

01:15 Video Aus dem Archiv: Delta-Variante setzt dem Tourismus in Algarve zu Aus SRF News vom 08.07.2021. abspielen

In diesen Gebieten wird neben anderen Einschränkungen Homeoffice wieder zur Pflicht. Weiter sollen Partys mit vielen Teilnehmern vermieden werden.

Israel: Aufgrund der Delta-Variante soll der «Grüne Pass» wieder eingeführt werden, teilt der israelische Ministerpräsident mit. Bei einer Zustimmung der Regierung soll diese Massnahme ab dem 29. Juli in Kraft treten. Der Nachweis soll unter anderem für einen Eintritt in Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Fitnessstudios, Restaurants, Konferenzen und Gebetshäuser gelten.

02:32 Video Aus dem Archiv: Grüner Pass für Geimpfte in Israel Aus Tagesschau vom 21.02.2021. abspielen

Griechenland: Auch die griechische Regierung hat letzte Woche eine weitreichende Impfpflicht und neue Auflagen für den Freizeitbereich beschlossen. In geschlossenen Räumen wie Kinos, Theatern und Gastronomiebetrieben dürfen künftig nur noch geimpfte Personen Platz nehmen. Bis mindestens Ende August gilt landesweit ein Tanzverbot.