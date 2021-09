Rekordunwetter nach «Ida»: Tote, Notstand und Chaos in New York

Ein Rekordunwetter nach Hurrikan «Ida» hat im Nordosten der USA für Sturzfluten und starke Überschwemmungen gesorgt.

Mindestens 44 Menschen sind seit Mittwochabend ums Leben gekommen.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus.

Verwüstungen durch Sturm «Ida»

Bild 1 / 13 Legende: Im New Yorker Stadtbezirk Bronx stehen Autos unter Wasser. Keystone Bild 2 / 13 Legende: Kaum mehr ein Durchkommen: Autos stecken auf einer Strasse im New Yorker Stadtteil Queens fest. Keystone Bild 3 / 13 Legende: Menschen stehen unter einer Unterführung, während ihre Autos auf dem Long Island Expressway liegen bleiben. Keystone Bild 4 / 13 Legende: Ein überfluteter Spielplatz in New York. Reuters Bild 5 / 13 Legende: Aufräumarbeiten in einem New Yorker Geschäft. Reuters Bild 6 / 13 Legende: U-Bahn-Stationen mussten wegen Überflutung geschlossen werden. Reuters Bild 7 / 13 Legende: Habseligkeiten werden zum Trocknen auf die Strasse gestellt, während Polizeibeamte und ein Team der Gerichtsmedizin Leichen aus einer Kellerwohnung bergen. Keystone Bild 8 / 13 Legende: Auch in Louisiana hinterliess «Ida» ihre Spuren: Zerstörte Häuser und Geschäfte auf der Grand Isle. Reuters Bild 9 / 13 Legende: Hausbesitzer Dartanian Stovall konnte sich krabbelnd in Sicherheit bringen, als sein Haus in News Orleans (Louisiana) zusammenstürzte Reuters Bild 10 / 13 Legende: In der Stadt Golden Meadow (Louisiana) muss die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Keystone Bild 11 / 13 Legende: In Manville, New Jersey, stehen eine Eisenbahnlinie und Häuser nach den sintflutartigen Regenfällen unter Wasser. Reuters Bild 12 / 13 Legende: Vorboten von «Ida» am 29. August 2021: Hohe Wellen im städtischen Jachthafen von Bay Saint Louis, Mississippi. Keystone Bild 13 / 13 Legende: Die Menschen von New Orleans bringen sich vor dem Hurrikan Ida in Sicherheit (28. August). Keystone

In weiten Teilen von New York, New Jersey, Pennsylvania und Connecticut haben die Bewohner mit vollgelaufenen Kellern und Stromausfällen zu kämpfen. Viele sind noch immer in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen.

Durch die Ausläufer des Tropensturms «Ida» sind Autos weggespült worden, die U-Bahnlinien in New York City stehen unter Wasser. «Ida» war zuvor noch mit Hurrikan-Stärke über die Golfküste hinweggezogen. Ganze Orte wurden zerstört, die Schäden gehen in die Milliarden.

Die meisten Menschen in New Jersey seien gestorben, als sie in ihren Autos von den Fluten überrascht wurden, erklärte der Gouverneur Phil Murphy auf Twitter.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach am Donnerstag von mindestens 13 Toten in der Metropole. Die meisten davon starben, als ihre Kellerwohnungen überflutet wurden. Solche unterhalb des Strassenniveaus gelegenen Wohnungen stellen auf dem teuren New Yorker Immobilienmarkt eine günstigere Alternative dar.

Auch im Bundesstaat Pennsylvania sind laut den Behörden mindestens fünf Personen ums Leben gekommen. Eine Person wurde von einem umfallenden Baum erfasst, eine andere ertrank in ihrem Auto. In Connecticut starb ein Beamter, als sein Streifenwagen von den Fluten erfasst wurde.

Sechs Tornados im New Jersey und Pennsylvania Box aufklappen Box zuklappen Laut dem Nationalen Wetter (NWS) gab es Mittwoch insgesamt sechs Tornados in den beiden Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania. Die Stürme hätten Windgeschwindigkeiten von 121 bis 209 km/h erreicht. Weitere Tornados wurden auch aus dem Bundesstaat Maryland gemeldet.

Notstand in New York ausgerufen

De Blasio hatte bereits am Mittwoch in New York den Notstand ausgerufen. Die Menschen sollten in Häusern Schutz suchen und nicht auf die Strasse gehen, um den Rettungskräften die Arbeit zu ermöglichen.

Der Nationale Wetterdienst (NWS) hatte angesichts der lebensbedrohlichen Lage erstmals einen Sturzflut-Notfall für New York und Umgebung erklärt. De Blasio zeigte sich trotzdem von der Stärke des Sturms überrascht. Bis in den Donnerstag hinein standen weite Teile des zwischenzeitlich komplett eingestellten U-Bahn-Verkehrs still.

Im New Yorker Central Park waren am Mittwochabend Regenmassen in nicht gekanntem Ausmass gefallen. 80 Millimeter registrierte der Nationale Wetterdienst binnen nur einer Stunde. Der erst Ende August aufgestellte Rekord für New York hatte bei 49 Millimetern gelegen. Insgesamt fielen in einigen Teilen der Region deutlich über 200 Millimeter.

Angesichts der Lage verhängte die Metropole eine zwischenzeitliche Reisesperre: «Alle Nicht-Notfallfahrzeuge müssen sich ausserhalb der Strassen und Autobahnen von NYC befinden», teilte die Stadt auf Twitter mit.

01:16 Video Land unter in New York: die Bilder Aus SRF News vom 02.09.2021. abspielen

Biden: «Wir müssen handeln»

US-Präsident Joe Biden sieht in den verheerenden Stürmen, Unwettern und Waldbränden in den USA Belege für die Klimakrise. Die Infrastruktur des Landes müsse der Bedrohungslage angepasst werden, sagte Biden. Stürme, Überflutungen und Brände würden sich künftig häufiger ereignen und heftiger ausfallen. «Wir müssen handeln.»

Das Weisse Haus kündigte ausserdem an, dass Biden am Freitag das zuvor von «Ida» getroffene Katastrophengebiet im Süden der Vereinigten Staaten besuchen wolle. Der Präsident reise dafür nach New Orleans im Bundesstaat Louisiana, hiess es.

«Ida» war am Sonntag als gefährlicher Hurrikan der Stärke vier von fünf südwestlich von New Orleans auf die Küste des südlichen Bundesstaates Louisiana getroffen. Danach schwächte sich der Sturm ab und zog weiter nach Nordosten.